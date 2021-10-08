台南學甲2位百歲人瑞阿嬤 身體健康養身之道簡單清淡
台南市學甲區今年有2位百歲人瑞，區長張明寶今天代表市長黃偉哲到阿嬤家中致贈總統府、衛福部金鎖片，市府1萬元紅包及禮品，表達市長對百歲人瑞的關心及祝福。
今年學甲2位百歲人瑞為新榮里高齡102歲的王羅香阿嬤、也是新榮里長王東盛的母親，王羅香阿嬤與里長兒子及媳婦、孫子女同住，四代同堂，一家和樂，阿嬤90歲之前還能拿起鋤頭到菜園翻土種菜，雖年歲已高，體力大不如前，但還是經常活動筋骨，笑口常開，與家人互動親密。
另一位人瑞是新達里高齡101歲的劉陳汝阿嬤，阿嬤與大兒子同住，5月份公所與衛生所到宅為阿嬤接種第1劑疫苗，阿嬤第2劑疫苗也都施打完畢，目前身體狀況良好，大兒子照顧阿嬤生活起居，無微不至，深獲鄰里間的讚許。
2位阿嬤家人表示，阿嬤長壽的秘訣，就是生活簡單、作息正常、飲食清淡，加上年輕時辛勤工作為身體健康打下良好的基礎。
區長張明寶親自為2位百歲人瑞阿嬤掛上金鎖片、致贈禮金及禮品，除代表市長黃偉哲表達關心之意，祝福阿嬤身體健康，年年再來祝賀。
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