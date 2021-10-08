「阿里山部落鄒年慶」開跑 部落小旅行帶遊客深度旅遊

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處與鄒族九大部落聯合辦理「阿里山部落鄒年慶」今開跑，阿管處表示11月起將舉辦茶山涼亭節、逐鹿分享節、山美鯝魚節及部落小旅行，推秋、冬深度旅遊行程。

阿里山管理處與鄒族九大部落，今上午在觸口遊客中心舉辦「阿里山部落鄒年慶」記者會。阿管處長洪維新表示，受疫情影響，今年鄒年慶稍有延後，未來解封後，將持續推動鄒族部落的生態旅遊。

洪維新說，「阿里山部落鄒年慶」是在尊重部落鄒族傳統文化下與部落一起推動具在地特色的主題活動， 11月27日至28日「茶山hufu涼亭節」、12月4日至5日「逐鹿分享節」及12月19日「山美鯝魚節」將接續登場，為秋、冬最佳深度旅遊推薦行程。

阿管處表示，廣受遊客歡迎的「muni音樂季」樂舞交流活動，將結合「山美鯝魚節」同步登場，除yupasuengi、逐鹿表演藝術團、跳動的山林、努努耶舞團等鄒族樂舞團體參加演出，也將邀請阿美族、卑南族、布農族等原住民族群共襄盛舉。

洪維新指出，「阿里山部落鄒年慶」今年是第7年舉辦，去年因疫情關係，所有活動均停辦，今年遊程將更精緻，將與嘉義縣市和雲林縣合作，從點、線、面連結3縣市景點，共同推動整體觀光發展。