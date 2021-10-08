民眾今領五倍券 嘉義縣加碼抽豪宅

行政院推出五倍振興券今開放民眾領取，嘉義縣政府加碼，即日起至明年4月底前，在縣內店家不限振興券消費滿500元，即可用發票或收據登錄抽獎，除最大獎價值500萬元的豪宅，更有gogoro、iphone等1000份豐富獎項，總價值超過1000萬。系統預計10月20日開放。

嘉義縣府表示，民眾即日起不限振興券，只要在嘉義縣消費並取得統一發票或收據者，就可於10月20日系統開放後，補登消費紀錄，累積滿500元，即可獲得一組抽獎序號，最大獎將送出位在高鐵嘉義站旁、價值500萬元的輕豪宅，另有電動車、智慧型手機等千分總價值近千萬獎項。

針對觀光旅遊，縣府也規劃團體旅遊獎助方案，11月起至明年2月28日，6人以上、遊程2天1夜以上旅行團，補助公司每人每次1000元入住嘉義縣合法旅宿業，每團上限3萬元，共1萬個名額，但規定行程至少需經觀光軸線六大主題遊程3景點。

觀光遊憩業者同步針對散客推出振興方案，今年11月起至明年2月28日，遊客入住每房將發放1份1000元Q碰券，面額包含1張500元、3張100元、4張50元，其中500元直接抵住宿，另外500元可至餐飲美食小吃、伴手禮、農會、觀光工廠等合作店家消費，目前合作優惠店家已達151家。