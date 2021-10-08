嘉市擴大施打肺炎鏈球菌疫苗 黃敏惠感謝王永慶曾幫忙

嘉義市政府鼓勵65歲以上，及50歲以上有慢性病市民，10日起可到合約院所，施打流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，市長黃敏惠也感念15年台塑創辦人王永慶贊助全國75歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗，嘉義市也從當時開始編列預算，補助65到74歲長者接種，今年更向下延伸，增購1800劑提供更多市民接種。

黃敏惠指出，15年前透過全民健保資料發現，嘉義市民肺炎轉為重症比例相當高，醫療單位建議長輩應接種肺炎鏈球菌疫苗，當時1劑疫苗約要3000餘元，受限經費，她轉而尋求王永慶協助。

黃敏惠說，王永慶當時得知嘉義人感染肺炎狀況，以自身經驗提出想法，要助全國75歲長輩施打疫苗；市府當年開始也自行編列預算擴大施打對象，讓嘉義市年滿65歲至74歲長輩可施打疫苗。

她說，市府今年擴大施打對象，加碼購入5000劑肺炎鏈球菌疫苗，50歲至64歲有慢性高風險疾病者也可免費接種，希望大家能有更強抵抗力及免疫力，讓保護力加倍。

衛生局表示，接種流感疫苗是預防流感最有效措施，衛生局已備妥10萬劑四價流感疫苗，本月1日起由嘉義市74家流感疫苗合約醫療院所提供接種服務，同時也鼓勵市民10日起「左流右肺丶防護加倍」左手臂打流感疫苗，右手臂打肺炎鏈球菌疫苗。