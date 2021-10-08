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嘉市擴大施打肺炎鏈球菌疫苗 黃敏惠感謝王永慶曾幫忙

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠鼓勵市民本月10日起「左流右肺丶防護加倍」，左手臂打流感疫苗，右臂打肺炎鏈球菌疫苗。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠鼓勵市民本月10日起「左流右肺丶防護加倍」，左手臂打流感疫苗，右臂打肺炎鏈球菌疫苗。記者卜敏正／攝影

嘉義市政府鼓勵65歲以上，及50歲以上有慢性病市民，10日起可到合約院所，施打流感疫苗肺炎鏈球菌疫苗，市長黃敏惠也感念15年台塑創辦人王永慶贊助全國75歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗，嘉義市也從當時開始編列預算，補助65到74歲長者接種，今年更向下延伸，增購1800劑提供更多市民接種。

黃敏惠指出，15年前透過全民健保資料發現，嘉義市民肺炎轉為重症比例相當高，醫療單位建議長輩應接種肺炎鏈球菌疫苗，當時1劑疫苗約要3000餘元，受限經費，她轉而尋求王永慶協助。

黃敏惠說，王永慶當時得知嘉義人感染肺炎狀況，以自身經驗提出想法，要助全國75歲長輩施打疫苗；市府當年開始也自行編列預算擴大施打對象，讓嘉義市年滿65歲至74歲長輩可施打疫苗。

她說，市府今年擴大施打對象，加碼購入5000劑肺炎鏈球菌疫苗，50歲至64歲有慢性高風險疾病者也可免費接種，希望大家能有更強抵抗力及免疫力，讓保護力加倍。

衛生局表示，接種流感疫苗是預防流感最有效措施，衛生局已備妥10萬劑四價流感疫苗，本月1日起由嘉義市74家流感疫苗合約醫療院所提供接種服務，同時也鼓勵市民10日起「左流右肺丶防護加倍」左手臂打流感疫苗，右手臂打肺炎鏈球菌疫苗。

市府公費流感疫苗第一階段本月1日開打，接種對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照服機構受照顧者及工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具潛在疾病高風險慢性病人，與罕見疾病及重大傷病患者，及托育機構專業人員；第二階段自11月15日起接種，對象為50至64歲高風險慢性病成人。

嘉義市長黃敏惠(後排右四)，今天與多位議員共同鼓勵市民，10日起左手臂打流感疫苗，右手臂打肺炎鏈球菌疫苗。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(後排右四)，今天與多位議員共同鼓勵市民，10日起左手臂打流感疫苗，右手臂打肺炎鏈球菌疫苗。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠鼓勵市民本月10日起「左流右肺丶防護加倍」，左手臂打流感疫苗，右臂打肺炎鏈球菌疫苗。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠鼓勵市民本月10日起「左流右肺丶防護加倍」，左手臂打流感疫苗，右臂打肺炎鏈球菌疫苗。記者卜敏正／攝影

流感疫苗 肺炎 嘉義

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