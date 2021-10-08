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麵線糊加蛋20元 雲林縣議員推在地小吃

中央社 / 雲林縣8日電
雲林縣議員蔡岳儒今天推薦北港在地小吃麵線糊泡蛋，「真的只要20元」。圖／擷自臉書影片
雲林縣議員蔡岳儒今天推薦北港在地小吃麵線糊泡蛋，「真的只要20元」。圖／擷自臉書影片

主計總處主計長朱澤民昨天備詢時說蚵仔麵線一碗20元引發討論，網友們紛紛詢問哪裡有便宜的麵線可買；雲林縣議員蔡岳儒今天推薦北港在地小吃麵線糊泡蛋，「真的只要20元」。

朱澤民昨天備詢時說蚵仔麵線一碗新台幣20元引發外界討論。朱澤民今天在立法院受訪時說，當時他沒聽到蚵仔兩個字，以為只有麵線。

朱澤民的一席話在網路上引起熱議，網友們紛紛詢問哪裡有20元的蚵仔麵線；民進黨籍雲林縣議員蔡岳儒今天在臉書向民眾推薦北港在地小吃麵線糊泡蛋。

「清麵線15元、加顆蛋黃20元」，蔡岳儒說這是北港人吃的早餐，在北港街上有4、5家店在賣，各有各的特色。

蔡岳儒表示，在外地吃不到20元的麵線，歡迎到雲林縣北港鎮找銅板美食；也有北港在地人推薦鴨骨麵線也是20元，店家用鴨骨熬湯，加入白麵線，簡單的平民小吃。

麵線糊業者葉成豐跟蔡岳儒說明麵線糊製作方式，將白麵線剪成小段，用豬大骨湯慢慢熬成糊狀，麵線糊加上特製的肉燥和滷蛋白，又或是打顆蛋黃，是道香潤順口的平民小吃。

北港 朱澤民 小吃

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