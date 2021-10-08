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快申請！台南商圈節能改造王補助起跑每店最高1.5萬元
為推動服務業落實節能減碳行為，台南市經發局「台南商圈節能改造王補助」起跑，每間店家最高補助1.5萬元，中大型服務業最高補助15萬及20萬元，申請時間即日起至110年11月30日或至補助款用罄為止，以郵戳日期時間或現場收件日期時間順序為準。
經發局長陳凱凌表示，自2018年起協助店家汰換室內燈具、招牌燈、戶外投光燈、加裝循環風扇，另有店家設置防止冷氣外洩設置及進行其他節能改善，參與店家涵蓋三星商圈、下營商圈、中正商圈、孔廟商圈、北門商圈、玉井商圈、白河商圈、安平商圈、成大商圈、赤崁商圈、佳里商圈、海安商圈、站前商圈、國華友愛商圈、善化商圈、新營商圈、灣裡商圈等17個商圈。一年節電潛力可達13萬0588度，節省電費約52萬2352元（每度以4元計）。
今年針對商圈及商業街區範圍的店家推動節能改善補助計畫，補助項目包括「加裝節能循環風扇」、「營業場所燈具更換為LED燈」、「防止冷氣外洩設施」、「玻璃加貼隔熱膜」、「冷氣機清洗」等，每間店家最高補助新臺幣1萬5000元。
另針對用契約容量達51kW以上之中大型服務業提供「電梯節能改善」、「熱水器節能系統改善」、「玻璃隔熱改善」、「照明設備改善」及「空調設備改善」等節能改善補助，中型服務業（51kW~799kW）每案最高補助15萬元、大型服務業（800kW以上）每案最高補助20萬元。
經發局歡迎符合資格的業者提出申請，如仍有相關問題可洽詢經發局委辦單位新紀工程顧問有限公司林小姐，電話（05）3621750分機21或至台南市經發局網站查詢。鼓勵店家及中大型服務業透過汰換節能產品、改善設備耗能及降低室內溫度等措施，藉由節能設備汰換補助，打造低碳節能府城，落實本市服務業節電策略。
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