快申請！台南商圈節能改造王補助起跑每店最高1.5萬元

為推動服務業落實節能減碳行為，台南市經發局「台南商圈節能改造王補助」起跑，每間店家最高補助1.5萬元，中大型服務業最高補助15萬及20萬元，申請時間即日起至110年11月30日或至補助款用罄為止，以郵戳日期時間或現場收件日期時間順序為準。

經發局長陳凱凌表示，自2018年起協助店家汰換室內燈具、招牌燈、戶外投光燈、加裝循環風扇，另有店家設置防止冷氣外洩設置及進行其他節能改善，參與店家涵蓋三星商圈、下營商圈、中正商圈、孔廟商圈、北門商圈、玉井商圈、白河商圈、安平商圈、成大商圈、赤崁商圈、佳里商圈、海安商圈、站前商圈、國華友愛商圈、善化商圈、新營商圈、灣裡商圈等17個商圈。一年節電潛力可達13萬0588度，節省電費約52萬2352元（每度以4元計）。

今年針對商圈及商業街區範圍的店家推動節能改善補助計畫，補助項目包括「加裝節能循環風扇」、「營業場所燈具更換為LED燈」、「防止冷氣外洩設施」、「玻璃加貼隔熱膜」、「冷氣機清洗」等，每間店家最高補助新臺幣1萬5000元。

另針對用契約容量達51kW以上之中大型服務業提供「電梯節能改善」、「熱水器節能系統改善」、「玻璃隔熱改善」、「照明設備改善」及「空調設備改善」等節能改善補助，中型服務業（51kW~799kW）每案最高補助15萬元、大型服務業（800kW以上）每案最高補助20萬元。