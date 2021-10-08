民雄轉運站有著落？嘉縣府選定車站旁近萬平方公尺地

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣民雄火車站前每逢假日來往車輛眾多，縣議員林于玲希望盡速增設轉運站，讓來往人口能順利流動。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣民雄火車站前每逢假日來往車輛眾多，縣議員林于玲希望盡速增設轉運站，讓來往人口能順利流動。記者莊祖銘／攝影

民雄鄉人口數居全嘉義縣第一，至今卻仍未有轉運站，縣議員林于玲今上午臨時會質疑，民雄匯聚各大工業區及大專院校，2017年時便曾提案設轉運站，但卻遲未見相關單位作為；縣府建設處表示，待台鐵民雄段高架化後，將於民雄車站周圍騰出近1萬平方公尺空間，規劃做轉運站。

林于玲質詢時表示，大民雄地區在嘉義縣中人口數最多，工業區、大專院校數更居全縣之冠，往來人口眾多，民眾進出沒有轉運站，交通不便、人口無法順利流動，企業來往交通不便，就業機會相對減少。

林于玲說，大林鎮人口和進出遊客數相對民雄少，但轉運站完整規劃，2017年民雄時任鄉長陳福成便曾提出增設轉運站，但縣府卻未積極配合，民雄鄉長換人後政策又變卦，如今遊客直接從民雄交流道直接下來，在市區也不會多停留。

建設處長郭良江說，先前民雄鄉公所曾提出規劃設轉運站於民雄車站前，但佔地面積僅約1000平方公尺，空間不足類似「候車亭」，且都市土地變更計畫遲未通過，以致相關方案延宕至今。

台鐵嘉市至民雄路段即將高架化，郭良江表示，目前縣府與公所規劃民雄車站旁一處近萬平方公尺土地，將引入公路和國道客運，結合台鐵打造多鐵共構的新式轉運站。

嘉義縣議員林于玲今天上午臨時會時質詢縣長翁章梁，2017年便提出民雄地區增設轉運站，為何直至今日仍無所作為。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣議員林于玲今天上午臨時會時質詢縣長翁章梁，2017年便提出民雄地區增設轉運站，為何直至今日仍無所作為。記者莊祖銘／翻攝

台鐵 嘉義 國道客運

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