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台南偏鄉龍崎老人多 公所結合行善團送重陽節禮物
台南市偏鄉龍崎區人口近4000人，90歲以上的老人80多人。財政困窘的龍崎區公所結合龍崎行善團籌措經費，今天舉辦重陽敬老活動，邀請區內90歲以上長輩參加，希望長輩們能夠感受「到被重視與關懷的幸福」。
區長顏振羽表示，感謝行善團贊助購買竹炭被、竹炭圍巾等重陽節禮品，也感謝農會打折出售；區公所對長者要特別關心照顧，有什麼困難都會盡量協助幫忙，因為經費有限，希望結合社會資源來參與。
行善團長蔡爵祿表示，非常感謝區長對龍崎長輩的關心，讓他們有機會在重陽節前來關心老人家；重陽節是很重要的節日，希望老人家都能夠長壽健康，希望這些物資對老人家未來遇到寒冷的天氣也都能夠保暖實用；感謝區公所還有農會的幫忙，尤其區公所動員很多人力來協助。
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