台南偏鄉龍崎老人多 公所結合行善團送重陽節禮物

台南市偏鄉龍崎區人口近4000人，90歲以上的老人80多人。財政困窘的龍崎區公所結合龍崎行善團籌措經費，今天舉辦重陽敬老活動，邀請區內90歲以上長輩參加，希望長輩們能夠感受「到被重視與關懷的幸福」。

區長顏振羽表示，感謝行善團贊助購買竹炭被、竹炭圍巾等重陽節禮品，也感謝農會打折出售；區公所對長者要特別關心照顧，有什麼困難都會盡量協助幫忙，因為經費有限，希望結合社會資源來參與。