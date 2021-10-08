台南水道博物館公車亭 復古工業風造型吸睛

台南市交通局在山上花園水道博物館前打造1處造型特殊的公車候車亭，以鑄鐵水管和紅磚牆為素材的工業風亭體吸引遊客目光焦點，市府鼓勵民眾可安排山區公車輕旅行造訪。

台南市長黃偉哲力推COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代觀光振興，也鼓勵遊客多到郊外走走，體會台南山區特有人文風情，山上花園水道博物館兼具古蹟、人文和自然的內涵，是不可錯過景點。

交通局長王銘德表示，與觀光旅遊局去年推出「山博行線」觀光公車，除可搭乘前往山上花園水道博物館，更可串聯南瀛天文館、左鎮化石園區等周邊景點，暢遊山區小鎮，因此選在水道博物館前設置特殊造型候車亭，供乘客遮風蔽雨，也讓等車時間增添不少趣味。

王銘德說，候車亭結合水道博物館意象，亭體牆面挑選質樸的紅磚，構件則設計為水管造型，站名招牌採用雷射雕刻方式處理，不但能和博物館周遭景觀搭配結合，更呼應園區工業遺構意象，雖是古老手法，卻散發濃濃時尚工業風，讓民眾一看就知道水道博物館站到了。

王銘德指出，候車亭復古質樸素材，打卡拍照都很吸睛，除了山博行線，還有綠2、綠10、綠11等公車行經停靠，民眾有機會造訪時不妨多看幾眼。