雲林為活化觀光產能 邀縣內3科大座談 期再創旅遊佳績

雲林縣文化觀光處為活化在地產業文創，推動觀光年輕化，今天邀請雲科大、虎科大及環球科大，齊聚環球科大，舉辦大專青年觀光座談會，探討雲林觀光發展願景，及青年創業及產業發展，期望透過跨世代研討，激盪出雲林觀光發展新方向。

縣長張麗善說，後疫情時代，國人旅遊型態朝健康、深度、質樸、療癒的方向發展，為能再次締造去年雲林觀光人潮破千萬，創造200億觀光產值的佳績，讓雲林在疫情中逆勢發展為國旅新亮點，是今天座談主要目標，目前推出秘寶古蹟巡禮及國際偶戲節，就是希望結合地方藝文發展觀光新模式，「遊雲林三大好」振興五倍卷加碼抽百萬名車，更希望能在疫情中突圍，再創佳績。

她說，為網羅各方意見，縣府多次邀集觀光工廠、社區發展協會、休閒農業區、旅行社、旅館公會、旅遊服務中心、國家風景區管理處等，對2022鐵道旅遊年、2024博物館旅遊年、智慧觀光、成立雲東國家級和縣級風景特定區等重要議題，廣納各界意見，今天更召開青年座談會，傾聽年輕人聲音，讓雲林朝觀光大縣發展。

文化觀光處長陳璧君說，縣府提出「三橫、三縱、生態四角」的空間佈局，配合中央的主題旅遊年，例如小鎮漫遊年、自行車旅遊年等，發展百年糖鐵、台61幸福公路、宗教朝聖及鐵道漫遊小鎮等旅遊帶，規畫低碳親子遊等多條自行車主題路線，串聯口湖國際級成龍濕地、林內世界級珍稀紫斑蝶及八色鳥、草嶺森林療育基地等場域建設，加速在地觀光推展。

陳璧君說，因應疫情觀光市場的劇烈變化衝擊商家，年輕人透過IG、臉書、PODCAST平台分享，是觀光市場極具影響力族群，更是匯聚人潮的關鍵，這次座談主要是為傾聽年輕人對觀光建設、政策的建議，期待打造雲林成為台灣慢遊首選。