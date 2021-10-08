嘉縣宮廟兩年內燃炮40箱為限須自清炮屑 違者最高罰6千

嘉義縣政府為提升寺廟附近環境品質及降低民怨，訂定「寺廟環境友善維護示範區管理措施」，以降低寺廟香客燃放鞭炮數量，維護鄰近民眾居住安寧及環境品質，今年8月起生效，兩年內燃放鞭炮數量以40箱為限，施放後須立即清除炮屑，以縣內新港奉天宮及朴子配天宮為示範地，環保局長張根穆昨前往兩處替公告牌揭牌。

張根穆昨天上午偕同朴子配天宮董事長蔡承宗、新港奉天宮副董事長林秀琴及新港鄉公所主任秘書林文淵，一同為兩處信仰中心維護示範區公告牌揭牌，象徵啟動。

環保局長張根穆說，歷年許多陳情案來自寺廟附近民眾的噪音或環境衛生問題，因此選定新港奉天宮及朴子配天宮鄰近住戶進行問卷調查，調查結果顯示，8成以上民眾贊成劃設維護區，更有9成認為燃放鞭炮後應由進香團或施放單位清潔路面炮屑。

環保局此次優先選定奉天宮及配天宮2家指標性寺廟，示範推動寺廟環境友善措施，並劃設維護示範區，措施實施2年內，示範區內個人或團體，每日燃放鞭炮數量以40箱為限；第3年起每日以10箱為限，且施放後須立即清除炮屑，違者將依廢棄物管理法罰鍰1200至6000元。