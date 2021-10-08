快訊

20元麵線找到了！新北這家有大腸 在地26年沒漲過價

陳其邁組遊說團加上府院助攻 是靠哪一點打動台積？

台南藝術節開幕藝陣登台 10神尊相揪看戲

中央社 / 台南8日電

2021台南藝術節開幕表演「刈香傳藝．陣有藝思」今晚起連續2晚在台南市政府永華市政中心西側廣場登場，將傳統藝陣以現代藝術手法重新演繹，這2天還邀請共10尊神明到現場看戲。

受邀前往看戲的神尊今天上午在各宮廟陣頭護送下陸續抵達表演活動現場，台南市長黃偉哲到場「接駕」，並依循禮制參與神明安座的各項儀式。

黃偉哲接受媒體聯訪時表示，這場「神級演出」結合10間宮廟、5間學校，動員數百人參與表演，把傳統宮廟信仰文化與現代藝文做很好的結合，10尊神明經信徒擲筊請示後也到現場觀看演出，也希望透過神明加持，讓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日遠離。

黃偉哲表示，「刈香傳藝．陣有藝思」今晚與明晚熱鬧上演，10日晚上還有「南瀛之光．唱秋台南」演唱會，台南市在國慶連假用豐厚的文化饗宴招待市民及來自各地的遊客。

台南市政府文化局指出，「刈香傳藝．陣有藝思」為2021台南藝術節的開場大戲，藝陣演出陣容堅強，將陣頭傳藝從街頭搬上舞台演出，也是台南自2012年推動藝陣文化做為縣市藝文發展特色以來的重要里程碑。

文化局人員指出，神明到現場看戲一事，最初是因演出製作團隊希望能將台南宮廟信仰中工藝精湛的神轎、神偶搬上舞台，後來文化局副局長陳修程於善化慶安宮擲筊獲得媽祖首肯出借神轎，神明也決定隨神轎出席，加上佳里幽冥殿同意出借午馬四將等已開光神偶，促成「眾神明相揪看戲」場景。

神轎 文化局

延伸閱讀

歸仁國小百年校慶 老校友事業有成捐百萬助弱勢學弟妹

住都中心南台灣第1案動工 提供614戶社會住宅

台南房價持續上揚 黃偉哲：嚴格查察打炒房

降低失智者走失風險 台南開辦衛星定位器服務

相關新聞

國慶連假「2021台南藝術節」 交通疏導管制看這邊

台南市府訂於今、明兩天永華市政中心西側廣場舉辦「刈香傳藝．陣有藝思」藝陣活動，國慶日10日當天辦理「南瀛之光 唱秋台南」...

雲林為活化觀光產能 邀縣內3科大座談 期再創旅遊佳績

雲林縣文化觀光處為活化在地產業文創，推動觀光年輕化，今天邀請雲科大、虎科大及環球科大，齊聚環球科大，舉辦大專青年觀光座談...

嘉縣宮廟兩年內燃炮40箱為限須自清炮屑 違者最高罰6千

嘉義縣政府為提升寺廟附近環境品質及降低民怨，訂定「寺廟環境友善維護示範區管理措施」，以降低寺廟香客燃放鞭炮數量，維護鄰近...

國慶連假在台南也有煙火秀！藝術節開幕大戲今晚登場

台南藝術節開幕大戲《刈香傳藝．陣有藝思》今明兩天晚上7時30分在永華市政中心西側廣場熱鬧上演，共有10座神尊蒞臨此次藝陣...

中央補助 雲林添垃圾處理利器

雲林縣垃圾處理大多仰賴外運焚化，環保局今年初引進ZWS零廢棄物系統，昨天又獲中央補助6千多萬元，購置第1套SRF移動式垃...

嘉義水上車輛基地 自救會抗議賤價徵收

嘉義市鐵路高架化工程將徵收嘉義縣水上鄉粗溪村22公頃土地做為車輛基地，鐵道局昨天起在北回太陽館開協議價購會，百餘名地主不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。