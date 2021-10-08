台南藝術節開幕藝陣登台 10神尊相揪看戲

2021台南藝術節開幕表演「刈香傳藝．陣有藝思」今晚起連續2晚在台南市政府永華市政中心西側廣場登場，將傳統藝陣以現代藝術手法重新演繹，這2天還邀請共10尊神明到現場看戲。

受邀前往看戲的神尊今天上午在各宮廟陣頭護送下陸續抵達表演活動現場，台南市長黃偉哲到場「接駕」，並依循禮制參與神明安座的各項儀式。

黃偉哲接受媒體聯訪時表示，這場「神級演出」結合10間宮廟、5間學校，動員數百人參與表演，把傳統宮廟信仰文化與現代藝文做很好的結合，10尊神明經信徒擲筊請示後也到現場觀看演出，也希望透過神明加持，讓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日遠離。

黃偉哲表示，「刈香傳藝．陣有藝思」今晚與明晚熱鬧上演，10日晚上還有「南瀛之光．唱秋台南」演唱會，台南市在國慶連假用豐厚的文化饗宴招待市民及來自各地的遊客。

台南市政府文化局指出，「刈香傳藝．陣有藝思」為2021台南藝術節的開場大戲，藝陣演出陣容堅強，將陣頭傳藝從街頭搬上舞台演出，也是台南自2012年推動藝陣文化做為縣市藝文發展特色以來的重要里程碑。

文化局人員指出，神明到現場看戲一事，最初是因演出製作團隊希望能將台南宮廟信仰中工藝精湛的神轎、神偶搬上舞台，後來文化局副局長陳修程於善化慶安宮擲筊獲得媽祖首肯出借神轎，神明也決定隨神轎出席，加上佳里幽冥殿同意出借午馬四將等已開光神偶，促成「眾神明相揪看戲」場景。