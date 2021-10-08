快訊

金六結驚傳役男涉案出庭趁機逃兵 憲兵隊出動急找人

太陽花攻占行政院案更一審宣判 魏揚等7人公訴不受理確定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國慶連假在台南也有煙火秀！藝術節開幕大戲今晚登場

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南藝術節開幕大戲《刈香傳藝．陣有藝思》將在今明兩天晚上7時30分於台南市政府永華市政中心西側廣場熱鬧上演。圖／台南市政府提供
台南藝術節開幕大戲《刈香傳藝．陣有藝思》將在今明兩天晚上7時30分於台南市政府永華市政中心西側廣場熱鬧上演。圖／台南市政府提供

台南藝術節開幕大戲《刈香傳藝．陣有藝思》今明兩天晚上7時30分在永華市政中心西側廣場熱鬧上演，共有10座神尊蒞臨此次藝陣盛會，適逢國慶連假，包含10日晚上的「南瀛之光．唱秋台南」演唱會，一連3天都有3分鐘煙火秀。

今天上午西港慶安宮千歲爺、佳里幽冥殿地藏王菩薩、佳里吉和堂李府大神、海寮普陀寺楊府太師、善化慶安宮四媽祖、八份姑媽宮仙姑娘媽、詠春兩廣龍獅戰鼓團佛祖、三股龍德宮天上聖母、鹿耳門天后宮媽祖等9座神尊抵達活動現場，由五陣文武陣演出團隊包括海寮南管、八份宋江、三股跳鼓、竹橋牛犁、溪南寮金獅等約200人引領神尊會場安座，台南市長黃偉哲與議員方一峰在會場入口接駕。

由於今年是國定民俗西港刈香香科年，因此這次由西港慶安宮千歲爺做東，眾家神尊作陪。文化局表示，最初只是因為演出製作團隊希望能將台南宮廟工藝精湛的神轎、神偶搬上舞台，向善化慶安宮擲筊獲得媽祖首肯出借神轎，廟內四媽祖更決定隨著神轎出席，其後有佳里幽冥殿同意出借午馬四將等已開光神偶，因緣齊聚，形成這次「眾神明相揪看戲」的熱鬧奇景。

除了今天的9尊神尊出席，明晚6時15分土城正統鹿耳門聖母廟媽祖也將出席，當天宮廟將出動宋江陣、白鶴陣、金獅陣等陣頭約300多名信徒護送媽祖到場。

媽祖 神轎

延伸閱讀

國慶連假前快去加油 估下周汽柴油每公升調漲0.3元

3天國慶連假 新竹市垃圾收運不打烊

國慶連假「2021台南藝術節」 交通疏導管制看這邊

一張圖看國慶連假天氣 收假日恐變天

相關新聞

國慶連假「2021台南藝術節」 交通疏導管制看這邊

台南市府訂於今、明兩天永華市政中心西側廣場舉辦「刈香傳藝．陣有藝思」藝陣活動，國慶日10日當天辦理「南瀛之光 唱秋台南」...

國慶連假在台南也有煙火秀！藝術節開幕大戲今晚登場

台南藝術節開幕大戲《刈香傳藝．陣有藝思》今明兩天晚上7時30分在永華市政中心西側廣場熱鬧上演，共有10座神尊蒞臨此次藝陣...

中央補助 雲林添垃圾處理利器

雲林縣垃圾處理大多仰賴外運焚化，環保局今年初引進ZWS零廢棄物系統，昨天又獲中央補助6千多萬元，購置第1套SRF移動式垃...

嘉義水上車輛基地 自救會抗議賤價徵收

嘉義市鐵路高架化工程將徵收嘉義縣水上鄉粗溪村22公頃土地做為車輛基地，鐵道局昨天起在北回太陽館開協議價購會，百餘名地主不...

南台灣首案 住都中心台南社宅動工

國家住宅及都市更新中心在南台灣第1個開工的社會住宅「新都安居」，昨在台南市東區崇吉一街、崇元二街口舉行動土典禮，將提供6...

女子患牛皮癬足不出戶 醫院治癒樂當志工逐夢

31歲許姓女子高中罹患牛皮癬（乾癬），身上逐漸被灰白色鱗狀皮層所包覆，發病時紅腫熱痛，還要忍受旁人擔心被傳染嫌惡眼光，連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。