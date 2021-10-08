國慶連假在台南也有煙火秀！藝術節開幕大戲今晚登場

台南藝術節開幕大戲《刈香傳藝．陣有藝思》今明兩天晚上7時30分在永華市政中心西側廣場熱鬧上演，共有10座神尊蒞臨此次藝陣盛會，適逢國慶連假，包含10日晚上的「南瀛之光．唱秋台南」演唱會，一連3天都有3分鐘煙火秀。

今天上午西港慶安宮千歲爺、佳里幽冥殿地藏王菩薩、佳里吉和堂李府大神、海寮普陀寺楊府太師、善化慶安宮四媽祖、八份姑媽宮仙姑娘媽、詠春兩廣龍獅戰鼓團佛祖、三股龍德宮天上聖母、鹿耳門天后宮媽祖等9座神尊抵達活動現場，由五陣文武陣演出團隊包括海寮南管、八份宋江、三股跳鼓、竹橋牛犁、溪南寮金獅等約200人引領神尊會場安座，台南市長黃偉哲與議員方一峰在會場入口接駕。

由於今年是國定民俗西港刈香香科年，因此這次由西港慶安宮千歲爺做東，眾家神尊作陪。文化局表示，最初只是因為演出製作團隊希望能將台南宮廟工藝精湛的神轎、神偶搬上舞台，向善化慶安宮擲筊獲得媽祖首肯出借神轎，廟內四媽祖更決定隨著神轎出席，其後有佳里幽冥殿同意出借午馬四將等已開光神偶，因緣齊聚，形成這次「眾神明相揪看戲」的熱鬧奇景。

除了今天的9尊神尊出席，明晚6時15分土城正統鹿耳門聖母廟媽祖也將出席，當天宮廟將出動宋江陣、白鶴陣、金獅陣等陣頭約300多名信徒護送媽祖到場。