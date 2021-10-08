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國慶連假「2021台南藝術節」 交通疏導管制看這邊

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南市警四分局現勘活動場地，且提醒民眾配合交通管制疏導，也提醒市民應遵循防疫措施，做好實聯制、全程配戴口罩、保持社交安全距離。記者邵心杰／翻攝
台南市警四分局現勘活動場地，且提醒民眾配合交通管制疏導，也提醒市民應遵循防疫措施，做好實聯制、全程配戴口罩、保持社交安全距離。記者邵心杰／翻攝

台南市府訂於今、明兩天永華市政中心西側廣場舉辦「刈香傳藝．陣有藝思」藝陣活動，國慶日10日當天辦理「南瀛之光 唱秋台南」演唱會，主打2021金曲獎重唱組合動力火車、閻奕格、九澤CP等歌手演出，預估將吸引大批民眾到場觀賞，永華市政中心西側廣場會場內管控人流上限5000人，下午4時起至10日24時止封閉南島路、東、西南榕大道作為行人徒步區。

台南市警四分局指出，這次藝陣活動及演唱會將分別於晚間7時30分及7時開場入場，駕駛汽車朋友可停放建平8街、建平12街停車場、及建平16街停2停車場、永華運動中心、府前路停18停車場。

另騎乘機車前來的朋友可停放在市府後方府前路二段、建平路西側及永華路南側人行道，另新增開放建平路(永華路至怡平路)西側人行道、中華西路(府前路至永華路)西側人行道，及東、西南榕大道兩側汽車停車格供作機車停放。

分局長甘炎民表示，表演活動適逢市府周邊交通尖峰，為減少車流壅塞情形，請用路人留意交通管制措施提前改道行駛，並盡量搭乘大眾運輸工具或騎乘機車前來，同時請配合交管人員引導減速慢行，警方將於交通局大台南智慧交通中心全程監看活動易壅塞路段，因應道路車流狀況及時調整號誌控制，確保交流順暢。

且提醒民眾參與活動及搭乘大眾運輸工具應遵循防疫措施，做好實聯制、全程配戴口罩、保持社交安全距離，如果有身體不適的市民朋友，也可宅在家看轉播，共同為防疫努力。

警方指出，永華市政中心西側廣場會場內管控人流上限5000人，下午4時起至10日24時止封閉南島路、東、西南榕大道作為行人徒步區，進行交通管制疏導。記者邵心杰／翻攝
警方指出，永華市政中心西側廣場會場內管控人流上限5000人，下午4時起至10日24時止封閉南島路、東、西南榕大道作為行人徒步區，進行交通管制疏導。記者邵心杰／翻攝

人行道 台南 停車場

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