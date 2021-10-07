女子患牛皮癬足不出戶 醫院治癒樂當志工逐夢

31歲許姓女子高中罹患牛皮癬（乾癬），身上逐漸被灰白色鱗狀皮層所包覆，發病時紅腫熱痛，還要忍受旁人擔心被傳染嫌惡眼光，連親戚都避而遠之。足不出戶的她，在嘉義縣大林慈濟志工協助下就醫，經過敏免疫風濕中心主任黃光永申請高療效生物製劑治療，終讓10多年鱗狀皮層消退，開始工作，樂當志工，重拾畫筆逐夢。

2016年，梅姬颱風過後，志工家訪受災民眾，接觸住高雄許家，發現20多歲許女躲家裡。原來，她高中畢業外出工作突然發病。全身表面呈現鮮紅或深紅色斑塊，覆蓋一層厚厚灰白色鱗狀皮層，尤其腳幾乎看不到正常皮膚，頭皮、指甲變形，腳趾頭也一根根腫起來，全身紅腫熱痛，尤其夏天身體熱氣散發不出來，皮膚很燙。

社區居民見她都說她罹怪病。家人帶她四處求醫，因醫療費用昂貴未治療，沒辦法工作，也不接受經濟援助，不出門就醫，經志工幾年耐心陪伴鼓勵，2019年12月總算由志工陪同到大林慈濟就醫。

黃光永說，很少看到這麼嚴重牛皮癬，全身幾乎體無完膚，原以標準治療方式讓許女接受照光治療，但範圍太大效果不彰，口服藥也用到可以容忍最大劑量，沒有很大改善，最後向健保局申請生物製劑。

去年9月起展開施打療程加上藥膏塗抹，終於讓她身體、手、胸前、背上灰白色鱗狀皮層逐漸消退。但1個月後許女吃一口以中藥材燉煮素食豆腐，又恢復原狀。黃永光不放棄，再次向健保局申請第二種生物製劑，效果非常好，全身逐漸好轉，只剩雙腳紅色斑塊，會診新陳代謝科、婦科、身心科協助。

隨著許女恢復健康，志工邀她到安親班教小朋友畫畫、輔導功課，以生病歷程鼓勵孩子，現在她能自立也重拾信心，期望日後擁有一間「心靈咖啡屋」，讓大家有可以放慢腳步坐下來聊天好去處。