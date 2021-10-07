嘉市中山路掛國旗今年大1倍 市府：彰顯國慶氛圍

國慶日將至，嘉義市政府循往例在市區主幹道中山路，兩側掛滿國旗，尤其市府考量以往國旗顯得較小，特地改購入「正六號國旗」，跟一般學校升旗同尺寸，「才能彰顯國慶氛圍！」共180面國旗預計一路懸掛至明年元旦；嘉義火車站前廣場的沉睡大白熊，同樣也換上國旗款式口罩。

市府民政處表示，以往懸掛國旗為長96公分、寬64公分，掛到高處後顯得比較小，讓人感覺不太出是國慶，今年首度改採正六號國旗，面積為長144公分、寬96公分，面積大1倍，「才有旗海飆揚的氣勢，彰顯國慶氛圍」。

民政處指出指出，中山路兩側於本月3日，共掛上180面國旗，將持續到明年元旦，旗子皆為每年汰換，市府另行文各機關學校，要求掛出國旗；而這幾天剛好適逢下半年「懸日」，民眾在中山路往西望，有超大夕陽伴著兩側旗海，再搭配噴水圓環的噴水柱，景色美麗。