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嘉市中山路掛國旗今年大1倍 市府：彰顯國慶氛圍

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市中山路兩側掛滿國旗，本月夕陽懸日，搭配噴水圓環，景色特殊。圖／嘉義市政府提供
嘉義市中山路兩側掛滿國旗，本月夕陽懸日，搭配噴水圓環，景色特殊。圖／嘉義市政府提供

國慶日將至，嘉義市政府循往例在市區主幹道中山路，兩側掛滿國旗，尤其市府考量以往國旗顯得較小，特地改購入「正六號國旗」，跟一般學校升旗同尺寸，「才能彰顯國慶氛圍！」共180面國旗預計一路懸掛至明年元旦；嘉義火車站前廣場的沉睡大白熊，同樣也換上國旗款式口罩

市府民政處表示，以往懸掛國旗為長96公分、寬64公分，掛到高處後顯得比較小，讓人感覺不太出是國慶，今年首度改採正六號國旗，面積為長144公分、寬96公分，面積大1倍，「才有旗海飆揚的氣勢，彰顯國慶氛圍」。

民政處指出指出，中山路兩側於本月3日，共掛上180面國旗，將持續到明年元旦，旗子皆為每年汰換，市府另行文各機關學校，要求掛出國旗；而這幾天剛好適逢下半年「懸日」，民眾在中山路往西望，有超大夕陽伴著兩側旗海，再搭配噴水圓環的噴水柱，景色美麗。

此外，嘉義火車站前的沉睡大白熊，去年國慶期間有換上國慶口罩，市府也在10月5日晚間換上全新國慶口罩，藝術家莊信棠說，國慶口罩也要年年不一樣，展現設計與創意能量。

嘉義市政府於中山路兩側掛180面國旗，迎接國慶。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府於中山路兩側掛180面國旗，迎接國慶。記者林伯驊／攝影
嘉義火車站前的沉睡大白熊，已換上國旗口罩。圖／嘉義市政府提供
嘉義火車站前的沉睡大白熊，已換上國旗口罩。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今年以尺寸較大的正六號國旗，掛中山路兩側，迎接國慶。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府今年以尺寸較大的正六號國旗，掛中山路兩側，迎接國慶。記者林伯驊／攝影

國旗 國慶 口罩

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