好霸氣！雲林這間學校午餐加菜 師生樂喊：鰻魚吃起來

雲林口湖國中時常會在營養午餐菜單中加菜，常見菜色不外乎有水果、麵包或牛奶，不過今天加的竟是昂貴鰻魚，全校師生一看不僅驚呆了，也樂得直呼「CP值太高了！」彷彿在日式料理店享用午餐。校方說，口湖鄉鰻魚價格今年受疫情衝擊下跌，為了支持在地產業及慰勞師生，特別向業者採購鰻魚，以加菜方式給大家驚喜，希望人人都吃得開心。

口湖國中平時營養午餐菜色為3菜1湯，校方會不定時加菜犒賞師生，今天有學生打開餐蓋時大吃一驚「怎麼會有鰻魚！」喜出望外的表情展露無遺，有人將午餐照片上傳社群網站，吸引不少網友羨慕留言「吃太好了吧」、「宛如高級餐廳菜色」、「想轉學去口湖國中」。

校方得知午餐菜色的照片，引起網上廣大回應，笑著說明「平常雖然吃不起，那就把握時機買來吃！」由營養午餐秘書及家長會長陳章男安排這道驚喜菜色，讓全校210位師生都享用到新鮮美味的蒲燒鰻魚飯。

國內養鰻主要地區在口湖鄉，年產鰻魚約6千噸，占國內產量約一半，是台灣的鰻魚之鄉，不過今年受疫情影響，外銷日本的鰻魚大幅減少，使鰻價大跌，每公斤價格從往年約千元以上的高價，降至400元左右新低。