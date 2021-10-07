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垃圾危機有解！雲林縣將增首套移動式處理系統

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣今年初引進全國首套ZWS零廢棄物系統，今再獲環保署核定補助6千萬，將購置新一套SRF移動式垃圾處理系統，增加縣內垃圾處理量能。本報資料照
雲林縣今年初引進全國首套ZWS零廢棄物系統，今再獲環保署核定補助6千萬，將購置新一套SRF移動式垃圾處理系統，增加縣內垃圾處理量能。本報資料照

雲林縣垃圾處理問題，多年來仰賴外運焚化或在掩埋場就地掩埋，環保局持續為垃圾去化找解方，今年初引進全國首套ZWS零廢棄物系統，今再獲中央核定補助6千多萬元，將購置縣內第一套SRF移動式垃圾處理系統，每日可處理量將會提升至300公噸，預計明年中旬到位後啟用，計畫先進駐垃圾量大的鄉鎮處理。

據統計，雲縣日產垃圾量約310公噸，除莿桐、二崙、崙背、褒忠、東勢、四湖及土庫等7鄉鎮的掩埋場，目前仍可進行垃圾掩埋，而台西、麥寮則有六輕焚化爐協助處理，其餘11鄉鎮的垃圾必須靠外運去化。

環保局表示，因現階段外運量能，受限協處縣市的焚化爐歲修等問題，目前剩不到50公噸，而在ZWS進場後，目前每日處理100公噸垃圾量，末端雖仍會產生約17%的廢料，但強化後可把廢料再製成有機土質或燃料棒。

環保局說，SRF移動式垃圾處理系統可機動協助各鄉鎮將垃圾製成燃料棒，每日能再處理200公噸垃圾量，經破碎、篩分等系統化流程處理後，製成可燃衍生性燃料。

環保局指出，六輕焚化爐也將升級設備，擴增處理量，預計明年完成，處理量可大增，後端去化問題有解後，ZWS也有望全能運轉，日處理量將提升至最高250公噸。

此外，環保局也媒合19家雜貨店、檳榔攤設置門市回收站，養成鄉間居民從生活做資收習慣，另建置「一村里一回收場」，結合慈濟基金會在全縣設立56個回收場，運用慈濟回收經驗，強化分類教育，多管齊下解決垃圾問題，預期明年底可達到垃圾自主處理目標。

焚化爐 六輕

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