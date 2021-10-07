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住都中心南台灣第1案動工 提供614戶社會住宅

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
新都安居社會住宅位於台南市東區崇吉一街，此為建築模擬示意圖。圖／都發局提供
新都安居社會住宅位於台南市東區崇吉一街，此為建築模擬示意圖。圖／都發局提供

國家住都中心在南台灣第1個社會住宅「新都安居」，今天下午在台南市舉行動土典禮，內政部次長花敬群表示，在台南市的目標是興建4千戶的社會住宅，希望能再加碼，提高到6千戶。

花敬群表示，今年將在台南動工的社會住宅還有南區、新市區，共1580戶，整體的目標是4千戶，但至少要推6千戶。他說，社會住宅政策剛開始，而有社會住宅是城市進步的象徵，在執行上不只求數據而是質量兼顧，除了是綠建築且耐震，並有幼兒園。他說，「新都安居」沒圍牆，附近住戶都可來此活動、散步，因此是為地方造福。花敬群強調，土地是台糖租給住都衷心，興建的經費是住都中心向銀行借，未來用租的收入還地租。

台南市長黃偉哲表示，社會住宅是蔡總統的政策，也是都市發展所需要，依報導，台南市第3季防務交易量6千多戶高於台北市，個人最多有78戶，未來將課囤房稅，「台南市房屋稅徵收率自治條例」已送議會審議。他說，目前市府推包租代管，希望租與住能取得平衡。

黃偉哲說，有人稱養房比養車便宜，而房子還會上漲，這是不公平的，期待透過社會住宅，讓社會更公平。

國家住都中心執行長黃景茂表示，「新都安居」位於南台南副都心，緊鄰巴克禮公園、市立醫院，是最佳地點，未來只租不售。「新都安居」設計上考量到防疫的需要，除了感應式電梯並且廁所同層排氣。

台南市都發局長莊德樑表示，東區新都安居社會住宅位於東區崇吉一街，未來將興建地下2層、地上14層建築，1樓設計有幼兒園及店鋪。台南公宅今年總計動工戶數將達1174戶，市府都發局目前尚有公辦都更案回饋取得台南公宅包括平實2期正在招商，自強新村、中興新城、大鵬五村將於近期公告招商，歡迎廠商踴躍投標。

國家住宅及都市更新中心今天下午在台南市東區舉行市東區新都安居社會住宅動土典禮。記者鄭惠仁／攝影
國家住宅及都市更新中心今天下午在台南市東區舉行市東區新都安居社會住宅動土典禮。記者鄭惠仁／攝影
新都安居社會住宅位於台南市東區崇吉一街，今天動土。記者鄭惠仁／攝影
新都安居社會住宅位於台南市東區崇吉一街，今天動土。記者鄭惠仁／攝影

台南 社會住宅 花敬群

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