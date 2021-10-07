住都中心南台灣第1案動工 提供614戶社會住宅

國家住都中心在南台灣第1個社會住宅「新都安居」，今天下午在台南市舉行動土典禮，內政部次長花敬群表示，在台南市的目標是興建4千戶的社會住宅，希望能再加碼，提高到6千戶。

花敬群表示，今年將在台南動工的社會住宅還有南區、新市區，共1580戶，整體的目標是4千戶，但至少要推6千戶。他說，社會住宅政策剛開始，而有社會住宅是城市進步的象徵，在執行上不只求數據而是質量兼顧，除了是綠建築且耐震，並有幼兒園。他說，「新都安居」沒圍牆，附近住戶都可來此活動、散步，因此是為地方造福。花敬群強調，土地是台糖租給住都衷心，興建的經費是住都中心向銀行借，未來用租的收入還地租。

台南市長黃偉哲表示，社會住宅是蔡總統的政策，也是都市發展所需要，依報導，台南市第3季防務交易量6千多戶高於台北市，個人最多有78戶，未來將課囤房稅，「台南市房屋稅徵收率自治條例」已送議會審議。他說，目前市府推包租代管，希望租與住能取得平衡。

黃偉哲說，有人稱養房比養車便宜，而房子還會上漲，這是不公平的，期待透過社會住宅，讓社會更公平。

國家住都中心執行長黃景茂表示，「新都安居」位於南台南副都心，緊鄰巴克禮公園、市立醫院，是最佳地點，未來只租不售。「新都安居」設計上考量到防疫的需要，除了感應式電梯並且廁所同層排氣。