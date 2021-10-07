六甲保安宮太子爺文化季 這2天送鼠寶寶純銀手環

台南六甲區保安宮一年一度「中壇元帥太子爺文化季」由主任委員蕭石柱帶領眾委員請示中壇元帥聖諭照常於農曆9月5日至9月9日（國曆10月10日至10月14日）辦理，廟方表示，適逢中央流行疫情指揮中心第二級疫情，加上台南新連日零案例，宗教場所有條件開放新規定，在做好防疫下兼顧與民同樂。

六甲保安宮也將在10月10日至11日辦理「麟鳳求環鼠寶寶迎新會」，免費贈送中壇元帥加持嬰兒純銀手環，對象為109年1月1日至12月31日出生的鼠年寶寶（請於活動當日早上9點憑寶寶手冊及家長身分證明文件來保安宮排隊）領取，太子季活動期間也安排平安龜王競筊賽，並結合各項傳統藝術表演及公益活動。

廟方表示，活動主要目的乃祈求太子爺恩澤保安天下，信眾孝行永昭、百姓安居樂業、疫情早日結束，發揚宗教民俗文化，並提倡寺廟優質化能永續經營；活動期間廟方也將依中央疫情指揮中心各項防疫規定辦理各項管制工作，讓民眾參與活動也能兼顧健康平安。

六甲區長陳啓榮則表示，保安宮作為六甲區主要廟宇之一，長年來為了公益盡心盡力，太子爺文化季是六甲文化大事也是公益大事，在兼顧各項防疫規定下，活動可以平安完成，並祈求百姓能早日擺脫疫情的干擾。