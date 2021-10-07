台南應用科大駐村山上彩繪新亮點 訴說南洲樹王公歷史

台南山上區公所結合南應大微型駐村藝術計畫，建構社區新樣貌，今年選定南洲信仰中心開靈宮樹德尊王（樹王公）為彩繪主題，9月由美術系師生組成團隊進駐南洲里村莊，打造樹王公人文特色彩繪牆，營造新亮點。讓遊客來可以了解在地歷史，也讓年輕一代有機會重新認識故鄉。

山上區長余基吉表示，台南應用科技大學自2019年開始，首先進行山上區178美食地圖的製作，行銷在地國政食堂、阿燕姨冰店等傳統特色店家；接著2020年由漫畫系學生團隊進駐平陽里石仔崎聚落，進行社區彩繪紀錄早期生活故事。今年邁向第3年，繼178美食地圖、石仔崎故事彩繪及豐德竹鼓藝術陪伴後，今年是第3年。

余基吉說，昔日南洲里為菜寮溪流域的溪埔地，先民在此開墾而為聚落，南洲庄北處有一口土井，井約15公尺處有一株雨蘭松，據傳清乾隆24年6月15日，有群孩童在樹下假裝唸咒請神玩樂，沒想到竟弄假成真，神明依附人身，自稱其為「九天提督樹德天王」，奉玉旨出巡，見此地雨蘭松與他有緣，囑咐村民早睌來此燒香，願與信眾結緣。當時醫藥不發達，村民半信半疑的焚香祈求，果然靈驗，所結豆莢熬湯還治腰骨酸痛，樹王神醫名聲不脛而走。經村民多番查訪後，尋得樹德尊王的來歷，遂截取雨蘭松枝幹，雕刻金身膜拜。