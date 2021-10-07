快訊

美中的瑞士密談：拜登求見面與「拒絕出國」的習近平？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國最美果菜市場前台南175線芒果樹移植枯死 市府開罰

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新化南175線拓寬芒果樹移植不當枯死，包商改種台灣欒樹。記者吳淑玲／攝影
台南新化南175線拓寬芒果樹移植不當枯死，包商改種台灣欒樹。記者吳淑玲／攝影

台南市府推動新化果菜市場遷建，斥資5億1千6百萬元辦理南175線拓寬，從台20線到市場段約2.2公里，將道路依路型需求截彎取直、拓寬為13至18公尺不等寬度，中央分隔島約2公尺，雙向路寬分別約5.5至6公尺，預計10月底完工，原有芒果綠色隧道景觀移植過程，經清點有25棵芒果老樹枯死引起嘩然，工務局表示已對廠商開罰11萬6千元，後續經專家建議補種台灣原生種欒樹。

地方人士看到芒果樹枯死都相當痛心，南175線通往虎頭埤風景區，拓寬路段沿線植栽合計約500棵，當初地方極力爭取要求盡可能保留當地景觀，代理市長李孟諺也允諾全力保留綠色隧道景觀，設計之初即朝減少植栽移植方向進行，將現有行道樹作為中央分隔島、採單側拓寬，工務局評估移植或移除約60棵樹，並保留新化果菜市場以南路段的芒果樹綠色隧道景觀。

工務局指出，對於新化175線案承商辦理移植作業時未依相關規定，將植栽斷根放置於現地及未做好根部保護措施之植栽約25棵，依規定裁罰新台幣11萬6千元；並邀集專家學者至現場協助了解移植樹木生長情形，專家認為芒果樹有落果等問題，補植樹種評估後改種適合做為行道樹的台灣欒樹，也會要求廠商務必照顧好恢復為林蔭大道。

新化區南175線原有斷面狹小，在冷水埤橋處彎繞，工務局籌資5億1千6百萬元（用地費用2億6千8百萬、工程總經費2億4千8百萬）將道路依路型需求截彎取直、拓寬為13至18公尺不等寬度，長度約2.2公里，中央分隔島約2公尺，雙向路寬分別約5.5至6公尺，預計10月底可完工，新化果菜市場遷建也完工，預計明年6月試營運，蔬果運送車輛將由南175線往北往返台20線並銜接國道8號，或由南172線進出新化外環道將蔬果送往台南各地。

台南新化南175線拓寬芒果樹移植不當造成多株枯死。記者吳淑玲／攝影
台南新化南175線拓寬芒果樹移植不當造成多株枯死。記者吳淑玲／攝影
台南新化南175線拓寬芒果樹移植不當造成多株枯死。記者吳淑玲／攝影
台南新化南175線拓寬芒果樹移植不當造成多株枯死。記者吳淑玲／攝影
台南新化南175線拓寬芒果樹移植不當造成多株枯死。記者吳淑玲／攝影
台南新化南175線拓寬芒果樹移植不當造成多株枯死。記者吳淑玲／攝影

芒果 綠色隧道 台南

延伸閱讀

日本小西瓜吊掛栽種拍賣百餘元 瓜農無心插柳意外驚喜

監察院通過彈劾 南市新化分局長上任月餘換人

新化美術協會新藝化境聯展 新港社地方文化館登場

罕見！打贏官司卻付錢和解 桃市議員痛批市府荒唐

相關新聞

全國最美果菜市場前台南175線芒果樹移植枯死 市府開罰

台南市府推動新化果菜市場遷建，斥資5億1千6百萬元辦理南175線拓寬，從台20線到市場段約2.2公里，將道路依路型需求截...

台南應用科大駐村山上彩繪新亮點 訴說南洲樹王公歷史

台南山上區公所結合南應大微型駐村藝術計畫，建構社區新樣貌，今年選定南洲信仰中心開靈宮樹德尊王（樹王公）為彩繪主題，9月由...

消防員潛訓溺斃 嘉義縣消防局檢討報告成立潛水救援隊

嘉義縣消防局9月13日在仁義潭辦理潛水複訓，新港消防分隊隊員翁翊凱下潛後失聯，被救起溺斃，9月22日出殯；消防局日前完成...

嘉市免費心理諮商常滿檔 明年成立「心理衛生中心」

嘉義市衛生局今起舉辦「心理健康月」，指出目前嘉市府每周4場次免費心理諮商，每個市民每年免費使用4次，一直處於額滿狀態，還...

「施比受更有福」她續雙親遺願 奔走百里捐災防車

雲林縣線上災情勘查車，多是從已汰舊下來的救護車改裝而成，但因縣地有山有水，具相當複雜的災害特性，遠在百里外的高雄市民楊善...

嘉市鐵路高架化車輛基地南移 地主自救會不滿低價抗爭

施工中的嘉義市鐵路高架化工程，規畫將車輛基地南移毗鄰嘉義縣水上鄉，徵收粗溪村土地約22公頃，其中大部分私有農地，百餘名地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。