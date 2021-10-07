全國最美果菜市場前台南175線芒果樹移植枯死 市府開罰

台南市府推動新化果菜市場遷建，斥資5億1千6百萬元辦理南175線拓寬，從台20線到市場段約2.2公里，將道路依路型需求截彎取直、拓寬為13至18公尺不等寬度，中央分隔島約2公尺，雙向路寬分別約5.5至6公尺，預計10月底完工，原有芒果樹綠色隧道景觀移植過程，經清點有25棵芒果老樹枯死引起嘩然，工務局表示已對廠商開罰11萬6千元，後續經專家建議補種台灣原生種欒樹。

地方人士看到芒果樹枯死都相當痛心，南175線通往虎頭埤風景區，拓寬路段沿線植栽合計約500棵，當初地方極力爭取要求盡可能保留當地景觀，代理市長李孟諺也允諾全力保留綠色隧道景觀，設計之初即朝減少植栽移植方向進行，將現有行道樹作為中央分隔島、採單側拓寬，工務局評估移植或移除約60棵樹，並保留新化果菜市場以南路段的芒果樹綠色隧道景觀。

工務局指出，對於新化175線案承商辦理移植作業時未依相關規定，將植栽斷根放置於現地及未做好根部保護措施之植栽約25棵，依規定裁罰新台幣11萬6千元；並邀集專家學者至現場協助了解移植樹木生長情形，專家認為芒果樹有落果等問題，補植樹種評估後改種適合做為行道樹的台灣欒樹，也會要求廠商務必照顧好恢復為林蔭大道。