嘉市鐵路高架化車輛基地 地主抗議要求提高徵收價

嘉義市區鐵路高架化所需嘉義縣水上鄉車輛基地徵收用地價購說明會，今天在水上太陽館舉辦，近百名地主到場抗議政府「賤價徵收」土地。交通部鐵道局說，會與地主持續溝通協商。

水上車輛基地被徵收戶自救會，今天利用鐵道局在水上鄉北回歸線太陽館舉辦價購說明會的機會，集結近百名地主到場拉「政府背信良田變荒地」、「同意徵收不等於賤價收購」等布條抗議。

自救會長王振紘說，2年前鐵道局官員與地主協調時，答應徵地補償金每坪至少新台幣2萬多元，鐵道局「協議價購金額綜合評估報告」出爐後，竟縮水為每坪約1萬6000多元，地主配合鐵路高架重大公共建設，政府卻失信於民。

王振紘強調，面對土地即將被賤價徵收，地主終日惶惶不安，「這樣的政府與強盜土匪何異？」因此組自救會爭取權益；今天也將陳情書遞交給在場的交通部鐵道局產管開發組長郭晋誠。

另有地主指出，嘉義市鐵路高架化卻導致祖先開墾傳承下來的土地被徵收，心中相當不捨，為何鄰近台糖的土地政府不利用，卻偏偏要徵用私人土地？

針對地主提出重新估價提高徵收價格訴求，郭晋誠接受媒體聯訪表示，鐵道局是透過專業的估價師估價，鐵道局會利用今、明2天召開的3場價購說明會與地主充分溝通，並將地主的訴求帶回去研議。

鐵道局指出，嘉義市鐵路高架化工程，預計民國114年底通車啟用，將以協議價購方式徵收嘉義縣水上鄉粗溪村一帶22公頃土地，建置車輛基地。