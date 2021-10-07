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嘉市免費心理諮商常滿檔 明年成立「心理衛生中心」

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府今天起舉辦「心理健康月」活動，可測試自己是否網路成癮。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府今天起舉辦「心理健康月」活動，可測試自己是否網路成癮。記者林伯驊／攝影

嘉義衛生局今起舉辦「心理健康月」，指出目前嘉市府每周4場次免費心理諮商，每個市民每年免費使用4次，一直處於額滿狀態，還有20、30件案件排隊等待，預計明年成立「心理衛生中心」，初步規畫商借已停辦的大同商職教室，聘2名臨床心理師、2名諮商心理師，每天提供諮詢服務。

市府衛生局指出，去年求助預約免費諮詢約200多人次，今年一度因疫情三級警戒暫停，但1月至8月累計122人次，案量不減反增，求助者年齡從小到老，有爸媽替9歲小孩預約，有關人際、學業，70、80歲者也有，最多就是家庭問題，包括人際議題、家庭關係、壓力調適，及少數重大危機個案。

衛生局也說，本土疫情嚴峻期間，也有民眾求助說，因餐廳無法內用等因素，沒辦法與朋友相聚，比較少吐露心事，且疫情造成時代慌亂、動盪，讓原本憂慮、焦慮情形更嚴重。

衛生局透露，配合中央計畫預定明年商借已停辦的大同商職教室，成立「心理衛生中心」，屆時應聘正職2名臨床心理師、2名諮商心理師，就能每天提供諮詢服務。

市長黃敏惠今到文化公園幫「心理健康月」啟用，在嘉義市臨床心理師公會攤位繪圖，實測心理情緒，並畫出笑臉；即日起連續4天設開放式展場，可實測自己是否網路成癮、檢測心情溫度計防治自殺等5大心理健康主題。

衛生局指出，心理健康月即日起本月、下月，提供線上及實體名人講座，還有孕婦瑜珈、手作遊戲、趣味料理、藝術體驗等活動，詳情可上「嘉義市用心見證幸福那一刻」臉書粉絲專頁查詢https://reurl.cc/DZd7Q6

目前市府衛生局提供免費心理諮商，東區在每周三下午1點半、周五9點到12點；西區周一及周二晚間6點到8點，總計4場次，要先行預約，電話05-2328177。

嘉義市政府今天起舉辦「心理健康月」活動，在文化公園連4天設實體展場。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府今天起舉辦「心理健康月」活動，在文化公園連4天設實體展場。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府今天起舉辦「心理健康月」活動。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府今天起舉辦「心理健康月」活動。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（前排右二）聽取嘉市諮商心理師公會介紹。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（前排右二）聽取嘉市諮商心理師公會介紹。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（前排中）、市議員張秀華（前排左一）在嘉市臨床心理師公會攤會，繪圖觀測心理狀態。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（前排中）、市議員張秀華（前排左一）在嘉市臨床心理師公會攤會，繪圖觀測心理狀態。記者林伯驊／攝影

衛生局 疫情 嘉義

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