聽見基層聲音 新營疫苗施打不再烈日帳篷等候
台南市議員蔡育輝服務處日前發現，不少新營、後壁鄉親在帳篷高溫下等候打疫苗熱爆，要求市府速改善，今上午已改至民治中心南瀛堂。蔡育輝說，樂見市府從善如流，讓鄉親終於可在清爽環境裡施打疫苗了。
蔡育輝說，新營等不少衛生所建築老舊，空間狹小，沒辦法開冷氣讓要打疫苗民眾入內；10月2日一天有上千人要打疫苗，新營鄉親卻在悶熱帳篷下排隊，雖然他服務處提供5、6支電扇，50箱礦泉水讓民眾消暑，不過整個環境真的太差了。
當時市府表示，因涉及整體人力調度與疫苗施打作業及地點等多重因素，後續也會滾動式檢視改善，經重新調度，改至南瀛堂，除空間寬敞，也有冷氣設備，疫苗施打作業更上軌道。
蔡育輝上午也前往詢問鄉親們施打疫苗流程，獲得具體改善後，蔡說，樂見市府從善如流，他也會持續為鄉親權益捍衛、爭取。
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