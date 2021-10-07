快訊

高雄陸軍步校疑榴彈爆炸 2士兵遭波及受傷送醫

昔下令全黨挺黃捷 為何這次蔡英文沒有動員搶救陳柏惟？

聽見基層聲音 新營疫苗施打不再烈日帳篷等候

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
揮別日前帳篷下等候，新營疫苗施打改至南瀛堂，不再悶熱，空間也寬敞。圖 ／蔡育輝服務處提供
揮別日前帳篷下等候，新營疫苗施打改至南瀛堂，不再悶熱，空間也寬敞。圖 ／蔡育輝服務處提供

台南市議員蔡育輝服務處日前發現，不少新營、後壁鄉親在帳篷高溫下等候打疫苗熱爆，要求市府速改善，今上午已改至民治中心南瀛堂。蔡育輝說，樂見市府從善如流，讓鄉親終於可在清爽環境裡施打疫苗了。

蔡育輝說，新營等不少衛生所建築老舊，空間狹小，沒辦法開冷氣讓要打疫苗民眾入內；10月2日一天有上千人要打疫苗，新營鄉親卻在悶熱帳篷下排隊，雖然他服務處提供5、6支電扇，50箱礦泉水讓民眾消暑，不過整個環境真的太差了。

當時市府表示，因涉及整體人力調度與疫苗施打作業及地點等多重因素，後續也會滾動式檢視改善，經重新調度，改至南瀛堂，除空間寬敞，也有冷氣設備，疫苗施打作業更上軌道。

蔡育輝上午也前往詢問鄉親們施打疫苗流程，獲得具體改善後，蔡說，樂見市府從善如流，他也會持續為鄉親權益捍衛、爭取。

台南市議員蔡育輝說，樂見市府從善如流，改至南瀛堂施打疫苗。圖 ／蔡育輝服務處提供
台南市議員蔡育輝說，樂見市府從善如流，改至南瀛堂施打疫苗。圖 ／蔡育輝服務處提供

疫苗 衛生所

延伸閱讀

加拿大將祭強制令 公僕、軍警與旅客都得打疫苗

民間捐BNT疫苗9月起周周到貨 洪孟楷：蔡政府不汗顏？

為何接種疫苗後保護力會逐漸下降？家醫科醫解答

BNT疫苗今明兩天到貨 清晨運抵桃機第一批

相關新聞

避免「俗女」追劇車潮塞爆台南小鎮 交通懶人包出爐

台劇「俗女養成記2」讓台南市後壁區菁寮老街爆紅，上月中秋連假遊客湧現，造成當地交通負荷大增，為迎接國慶連假的追劇潮，台南...

嘉市鐵路高架化車輛基地南移 地主自救會不滿低價抗爭

施工中的嘉義市鐵路高架化工程，規畫將車輛基地南移毗鄰嘉義縣水上鄉，徵收粗溪村土地約22公頃，其中大部分私有農地，百餘名地...

連闢5座親水生態公園 黃偉哲視察月津港燈節廊帶

串連台南鹽水月津港水域燈節意象，台南市政府工務局投入逾2億5千萬元整建5座公園，黃偉哲上午特別前往視察工程品質，體驗水岸...

樹木斷根灌漿怎麼回事？ 台南護樹團體看不下去

成大將在敬業校區蓋老人醫院，包商正進行圍籬設置，並移植部分樹木，卻出現行道樹遭斷根及在旁灌上混凝土穩固基樁，可能危及樹木...

雲縣鄉道多處破損危及安全 縣府投入958萬施作改善

雲林元長山子內大排旁道路周圍皆是農地，60多年前農地重畫後就沒鋪設過AC路面，砂質路面讓常行經於此的農民形容「親像大冒險...

保留1268棵樹多一處森林 台南大隆田地景獲公共工程獎

台南市官田大隆田地景改善工程獲台南市政府公共工程優質獎肯定，官田區公所表示，「大隆田地景計畫─台南市官田區台糖閒置空地活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。