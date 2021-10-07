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嘉市鐵路高架化車輛基地南移 地主自救會不滿低價抗爭
施工中的嘉義市鐵路高架化工程，規畫將車輛基地南移毗鄰嘉義縣水上鄉，徵收粗溪村土地約22公頃，其中大部分私有農地，百餘名地主組自救會不滿鐵道局協議價購金額偏低，上午在北回太陽館與鐵道局協議會場外，拉白布條、拿手舉牌抗議，遞交陳情書給鐵道局組長郭晉誠，要求全面查估，將每坪農地由平均1萬6千元，提高到3萬元價購，郭晉誠答應帶回反映。
水上議員選區藍綠陣營王啟澧、林緗亭、詹琬蓁、楊秀琴等，以及多位水上鄉民代表、立委蔡易餘及翁重鈞代表等都到場聲援，大批員警在場蒐證、維持秩序，抗議過程平和，自救會長王振紘代表遞交陳情書，協議會今明兩天分3場舉行。
王振紘等地主批鐵道局協議價購，只委託單一不動產估價師，選取「比準地」評估出徵地補償金偏低，不符市場行情，被徵收農地現況、臨路情形、交通條件等個別條件不同，不能一體適用，用同一徵地補償金很不合理，地主受不公不義對待！
他們說，土地不被徵收，數年後配合都市計畫，因鄰近嘉義市，價格將不可同日而語；嘉市因鐵路高架化享便利，周邊土地因都市計畫，交通便利而繁榮，沒有理由要求粗溪農地犧牲，賤價被徵收作車輛基地。
地主批鐵道局欺騙，避開單價較高應比較標的土地，心態可議；自救會要求鐵道局廣泛蒐集市價參考資料，全面重估地價作協議參考值，自救會提供實價登錄及不動產仲介相關資訊，建議價格應在每坪3萬元作為協議價購討論。郭晉誠說，地上物補償辦理完成，目前進行土地協議價購，委託不動產估價師鑑價，鐵道局未承諾協議金額，希望達成協議，避免啟動強制徵收。
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