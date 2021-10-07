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連闢5座親水生態公園 黃偉哲視察月津港燈節廊帶
串連台南鹽水月津港水域燈節意象，台南市政府工務局投入逾2億5千萬元整建5座公園，黃偉哲上午特別前往視察工程品質，體驗水岸遊憩廊帶親水舒適感受，邀請各地遊客來賞遊。
黃偉哲說，月津港風華再現計畫，迄今市府已陸續投入建設經費9億1515萬元，透過前瞻基礎建設「城鎮之心計畫」，以月津港燈節場地為核心，向外延伸開闢整建公2、3、4、16、19等5座公園，總計面積約為3.48公頃，總經費2億5611萬元，2019年9月開工，已在今年6月完工。
工務局長蘇金安簡報時表示，鹽水水岸公園建置工程，包括公2公園既有平台及步道整建優化、公3及公16公園為進行水岸步道開闢及景觀點綴美化、公4公園進行河道整治拓寬及生態護岸、公19公園進行廣場開闢及作為月津港公園與永成戲院節點，動線同時兼容行人及自行車，將原本單獨各點不連續景點，縫合成為一連續公園綠帶，除可供市民進行活動、觀光休憩空間，也可作為自行車等綠色運輸工具介面，可打造出6.85公里環狀月津港生態水岸及自行車道場景，同時可提升鹽水地區生活品質及帶動地方經濟發展，並推廣休閒運動。
工務局也在公園周邊開闢聯外道路，該道路工程分A、B兩段，總工程經費為6050萬，於去年6月開工，今年3月完工，A段由鹽水區衛生所往南沿月津港水系至西門路開闢道路，長度為379.2公尺，道路寬度為8公尺；B段自月津路12巷往北銜接A段道路，長度為115.6公尺，道路寬度為8公尺。除可聯結月津港水岸公園對外道路系統，並提供安全行車環境及更優質道路系統服務水準。
黃偉哲表示，南市正積極開闢整建特色公園，已完成月津港生態親水公園、新營公3共融公園；另鹽水公20公園已進入第二期特色遊戲場規畫設計，溪北各項建設起飛指日可待。
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