與外國人有約 台南樂齡中心英語學習列車Go Go Go！

台南市教育局為鼓勵高齡者學習，除區區有樂齡中心，更因應國家雙語政策，在樂齡學習中心開設英語學習課程，讓阿公阿嬤講英語嘛ㄟ通。首發在歸仁區樂齡學習中心開辦「樂齡英語學習列車—與外國人有約」活動，邀請外籍教師進行互動式英語融入教學，讓阿公阿嬤不用出國，也能實際體驗與外國人互動學習的經驗。

市長黃偉哲強調，台南是第1個區區有樂齡中心的直轄市，以55歲以上民眾為主要族群，提供多元的終身學習管道，讓高齡者共享教育資源，今年更積極爭取經費辦理樂齡英語學習課程，落實行政院2030雙語國家政策。

教育局長鄭新輝說，台南市推動國際教育不遺餘力，面對國際及全球化趨勢，2030年雙語國家目標，需具備多元文化與國際理解能力，從各年齡階層推廣語言與文化學習。這次歸仁區樂齡學習中心開辦的「樂活在地-接軌國際」樂齡英語學習列車—與外國人有約活動，邀請外國籍教師進行互動式英語融入教學，讓在地長輩們實際體驗不同以往課程學習模式，創造跨世代、跨國界的學習情境。

文化國小校長許清陽表示，樂齡學習課程深受高齡者喜愛，英語文融入課程，讓樂齡族享受優質教學設備與師資，更能在優質環境中悠遊學習。活動學習主題單元包含認識你真好、英文情歌對唱、身體律動ABC、與外國人有約等沈浸式英語互動學習課程等。

開課訊息可至歸仁區樂齡學習中心臉書查詢