快訊

地牛翻身！中午12時18分宜蘭外海規模4.9地震 最大震度1級

高雄陸軍步校疑榴彈爆炸 2士兵遭波及受傷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

樹木斷根灌漿怎麼回事？ 台南護樹團體看不下去

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
成大將興建老人醫院，廠商進行安全圍籬設置。記者鄭惠仁／攝影
成大將興建老人醫院，廠商進行安全圍籬設置。記者鄭惠仁／攝影

成大將在敬業校區蓋老人醫院，包商正進行圍籬設置，並移植部分樹木，卻出現行道樹遭斷根及在旁灌上混凝土穩固基樁，可能危及樹木生長情形，台南護樹團體要求包商能依規範處理行道樹。施工廠商今天表示，有請專業園藝業者負責移樹，若施工有影響樹木生長會改善。

成大敬業校區位於東豐路、林森路口處的網球場即將興建老人醫院，因施工安全需求，營造業者將把屬於成大校地約5公尺的退縮地設置安全圍籬。這幾天工人正進行部分樹木移植，以及灌漿穩固基樁，以搭建鐵製圍籬，卻出現部分行道樹樹根遭挖斷，旁側灌水泥，可能影響樹木生長的狀況。

台南社大研究員晁瑞光昨天現場觀察施作情形，認為這樣的施工方式對樹木不夠友善，況且老人醫院施工就要好幾年，樹根遭混凝土包住，勢必影響生長，甚至會枯死。要求廠商施工時能顧及樹木的棲地環境，不要，害了這些行道樹。

他表示，市府、林務單位對樹木的移植、行道樹的維護有一定的規範，業者至少要依照規範做，其中行道樹的移植，也希望能加大根球，提高存活率。他說，成大校園老樹多，最佳護樹典範是成大榕園，不希望因為圍籬工程破壞聲譽。

業者表示，若混凝土會影響樹木生長，會進行改善，另行道樹移植部分，有請專業園藝業者處理，移植的樹木有茄冬樹、阿勃勒等，會要求園藝業者依規範移植樹木，友善環境。

成大將興建老人醫院，廠商進行安全圍籬設置，部分行道樹樹被移植。記者鄭惠仁／攝影
成大將興建老人醫院，廠商進行安全圍籬設置，部分行道樹樹被移植。記者鄭惠仁／攝影

行道樹 成大 園藝

延伸閱讀

全大運／成大燃聖火 復辦賽事防疫下功夫

成大醫學院與群創成立醫學影像中心 開發「虛擬大體」

成大醫學影像中心揭牌 開啟3D醫學影像跨界研究

成大生命科學系特聘教授蔣鎮宇 獲頒STAIR終生研究獎

相關新聞

避免「俗女」追劇車潮塞爆台南小鎮 交通懶人包出爐

台劇「俗女養成記2」讓台南市後壁區菁寮老街爆紅，上月中秋連假遊客湧現，造成當地交通負荷大增，為迎接國慶連假的追劇潮，台南...

嘉市鐵路高架化車輛基地南移 地主自救會不滿低價抗爭

施工中的嘉義市鐵路高架化工程，規畫將車輛基地南移毗鄰嘉義縣水上鄉，徵收粗溪村土地約22公頃，其中大部分私有農地，百餘名地...

連闢5座親水生態公園 黃偉哲視察月津港燈節廊帶

串連台南鹽水月津港水域燈節意象，台南市政府工務局投入逾2億5千萬元整建5座公園，黃偉哲上午特別前往視察工程品質，體驗水岸...

樹木斷根灌漿怎麼回事？ 台南護樹團體看不下去

成大將在敬業校區蓋老人醫院，包商正進行圍籬設置，並移植部分樹木，卻出現行道樹遭斷根及在旁灌上混凝土穩固基樁，可能危及樹木...

雲縣鄉道多處破損危及安全 縣府投入958萬施作改善

雲林元長山子內大排旁道路周圍皆是農地，60多年前農地重畫後就沒鋪設過AC路面，砂質路面讓常行經於此的農民形容「親像大冒險...

保留1268棵樹多一處森林 台南大隆田地景獲公共工程獎

台南市官田大隆田地景改善工程獲台南市政府公共工程優質獎肯定，官田區公所表示，「大隆田地景計畫─台南市官田區台糖閒置空地活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。