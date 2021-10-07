樹木斷根灌漿怎麼回事？ 台南護樹團體看不下去

成大將在敬業校區蓋老人醫院，包商正進行圍籬設置，並移植部分樹木，卻出現行道樹遭斷根及在旁灌上混凝土穩固基樁，可能危及樹木生長情形，台南護樹團體要求包商能依規範處理行道樹。施工廠商今天表示，有請專業園藝業者負責移樹，若施工有影響樹木生長會改善。

成大敬業校區位於東豐路、林森路口處的網球場即將興建老人醫院，因施工安全需求，營造業者將把屬於成大校地約5公尺的退縮地設置安全圍籬。這幾天工人正進行部分樹木移植，以及灌漿穩固基樁，以搭建鐵製圍籬，卻出現部分行道樹樹根遭挖斷，旁側灌水泥，可能影響樹木生長的狀況。

台南社大研究員晁瑞光昨天現場觀察施作情形，認為這樣的施工方式對樹木不夠友善，況且老人醫院施工就要好幾年，樹根遭混凝土包住，勢必影響生長，甚至會枯死。要求廠商施工時能顧及樹木的棲地環境，不要，害了這些行道樹。

他表示，市府、林務單位對樹木的移植、行道樹的維護有一定的規範，業者至少要依照規範做，其中行道樹的移植，也希望能加大根球，提高存活率。他說，成大校園老樹多，最佳護樹典範是成大榕園，不希望因為圍籬工程破壞聲譽。