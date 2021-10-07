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避免「俗女」追劇車潮塞爆台南小鎮 交通懶人包出爐

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市後壁區菁寮老街周邊街道窄小，平時停車、會車已不易，國慶假日期間建議遊客可將車輛停放在南84及南82道路以外的地方。圖／台南市交通局提供
台南市後壁區菁寮老街周邊街道窄小，平時停車、會車已不易，國慶假日期間建議遊客可將車輛停放在南84及南82道路以外的地方。圖／台南市交通局提供

台劇「俗女養成記2」讓台南市後壁區菁寮老街爆紅，上月中秋連假遊客湧現，造成當地交通負荷大增，為迎接國慶連假的追劇潮，台南市交通局呼籲，遊客可將車輛停放在南84及南82道路以外的地方。

國慶連假本周六開始，交通局、警察局及後壁區公所等單位已重新規畫公車接駁站位、停車區域，交通局長王銘德表示，菁寮老街周邊街道窄小，平時停車及會車已屬不易，假日期間參觀人潮湧入，路邊停車情形嚴重影響行車秩序，到訪民眾可將車輛停放於南84及南82道路以外的地方。

後壁區公所也指出，假日期間後廍外環道可路邊停車，交通局已協調新營客運在本周開始到10月底，公車黃6、黃6-1（農村樂活公車）、黃16-1在菁寮老街周邊，增設假日臨時公車站位共4處（南82、南85各2處），以服務旅遊人潮。

另外，文化局「2021台南藝術節」明天將在永華市政中心西側廣場舉辦，且國慶日晚間將有「南瀛之光．唱秋台南」演唱會，8日到10日將管制南島路及東西南榕大道，並開放建平路的永華路到怡平路西側人行道及中華西路的府前路到永華路西側人行道供機車停放。

公車 人行道

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