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雲縣鄉道多處破損危及安全 縣府投入958萬施作改善
雲林元長山子內大排旁道路周圍皆是農地，60多年前農地重畫後就沒鋪設過AC路面，砂質路面讓常行經於此的農民形容「親像大冒險！」不但塵土飛揚，路面更是凹凸不平，很擔心安全問題，縣長張麗善率水利處長許宏博等人到場會勘，並視察排水狀況，計畫投入958萬元改善路面、側溝及排水斷面，提升當地生活品質，保障居民生命財產安全。
張麗善表示，山子內大排旁的堤防道路，是重要農作物運輸通道，不過級配路面卻因年久失修，路況不佳，預計會施作長380公尺、寬6公尺的新道路，計需388萬元經費。
居民也反映，長南村進化街巷內排水溝渠涵管阻塞，造成排水不良，而改善位置緊鄰幼兒園，若大雨來時，恐會造成排水不及而淹水；元南路巷內路面則是年久失修、龜裂嚴重。
張麗善表示，針對前案將改善溝渠33公尺段，及排水溝55公尺，後案則需改善長約165公尺的路段，計需100萬元經費。
另子茂村轄內排水溝是早期施設的明溝，但排水斷面不足，致使排水溝阻塞，排水效率不佳，且道路狹窄、路面毀損，居民行車或會車有困難，常引發交通事故。
對此張麗善表示，該溝渠雙側排水溝計畫投入470萬元，改善長約520公尺路段，路面則改善260公尺段。
張麗善說，元長鄉改善工程最快明年3月前陸續完工，由於縣內類似狀況的道路很多，多為近60年前農地重畫後的道路，因未重鋪路面、只剩級配，加上縣府經費拮据，目前將先針對有急迫需求的道路重鋪及改善。
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