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雲縣鄉道多處破損危及安全 縣府投入958萬施作改善

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善率縣府水利處長許宏博等人到元長鄉會勘年久失修的排水系統及道路。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣長張麗善率縣府水利處長許宏博等人到元長鄉會勘年久失修的排水系統及道路。記者陳苡葳／翻攝

雲林元長山子內大排旁道路周圍皆是農地，60多年前農地重畫後就沒鋪設過AC路面，砂質路面讓常行經於此的農民形容「親像大冒險！」不但塵土飛揚，路面更是凹凸不平，很擔心安全問題，縣長張麗善率水利處長許宏博等人到場會勘，並視察排水狀況，計畫投入958萬元改善路面、側溝及排水斷面，提升當地生活品質，保障居民生命財產安全。

張麗善表示，山子內大排旁的堤防道路，是重要農作物運輸通道，不過級配路面卻因年久失修，路況不佳，預計會施作長380公尺、寬6公尺的新道路，計需388萬元經費。

居民也反映，長南村進化街巷內排水溝渠涵管阻塞，造成排水不良，而改善位置緊鄰幼兒園，若大雨來時，恐會造成排水不及而淹水；元南路巷內路面則是年久失修、龜裂嚴重。

張麗善表示，針對前案將改善溝渠33公尺段，及排水溝55公尺，後案則需改善長約165公尺的路段，計需100萬元經費。

另子茂村轄內排水溝是早期施設的明溝，但排水斷面不足，致使排水溝阻塞，排水效率不佳，且道路狹窄、路面毀損，居民行車或會車有困難，常引發交通事故。

對此張麗善表示，該溝渠雙側排水溝計畫投入470萬元，改善長約520公尺路段，路面則改善260公尺段。

張麗善說，元長鄉改善工程最快明年3月前陸續完工，由於縣內類似狀況的道路很多，多為近60年前農地重畫後的道路，因未重鋪路面、只剩級配，加上縣府經費拮据，目前將先針對有急迫需求的道路重鋪及改善。

元長鄉山子內大排及一旁的道路是當地居民通行重要道路，但約在60年前農地重畫後就未重鋪AC，頗有安全疑慮。記者陳苡葳／翻攝
元長鄉山子內大排及一旁的道路是當地居民通行重要道路，但約在60年前農地重畫後就未重鋪AC，頗有安全疑慮。記者陳苡葳／翻攝

張麗善 農地 幼兒園

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