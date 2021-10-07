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保留1268棵樹多一處森林 台南大隆田地景獲公共工程獎
台南市官田大隆田地景改善工程獲台南市政府公共工程優質獎肯定，官田區公所表示，「大隆田地景計畫─台南市官田區台糖閒置空地活化工程」，是本次參選案件中唯一由公所主辦並獲獎的機關，能從眾多參賽案件中脫穎而出，實屬不易。獲獎也是對官田區公所長期致力營造友善環境及街景改善的努力，給予最大的肯定與鼓勵。
官田區長陳仁偉表示，大隆田地景改善工程打破過往偏重花大錢作大建設之作法，從還原自然景觀思維及保留原生態環境觀點出發，採行減法設計，維持基地原始布局及留存約1268棵原始樹種，融入官田區菱殼炭地方創生特色產業，以營造基地多樣性及結合環境教育創生學習的「官田地方創生基地」等前瞻計畫思維，獲台南市政府工務局肯定進而推薦參加公共工程優質獎評選。
位在官田區公所對面的「大隆田生態文化園區」原為廢棄軍營，市府與官田區公所透過與台糖公司協商土地使用，以有限的經費做最有效益的開發。既有林木全數保留並修剪雜枝，軍營中的圍牆、哨所、立碑也留設原處並加以整修，園區設置原木步道、休憩座椅及樹屋，改善中央大草坪排水系統，部份林下空間也以菱殼碳鋪設，維合創生產業內涵，營造綠色林蔭及陽光草坪，讓市區多一處適合各年齡層可親近的森林。
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