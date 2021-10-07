日本小西瓜吊掛栽種拍賣百餘元 瓜農無心插柳意外驚喜

嘉義縣太保市民代表會秘書龔海清的父親20多年前，從日本引進網紋洋香瓜，採溫室栽培，經過一家3代不斷改良，每顆可賣得1500元以上的高價，媲美日本洋香瓜；龔海清今年試種日本種苗株式會社推薦的小西瓜，日前採收送台北果菜市場拍賣，每公斤賣出百餘元高價，讓他開心說，「無心插柳柳成蔭，意想不到的結果」。

龔海清說，種植溫室網紋瓜餘地，地盡其利試種西瓜，滿足嘴饞西瓜，這種日本進口品種小品西瓜，超可愛，原本不在意市場買賣，就讓西瓜伴同網瓜，自生自長，到了成熟期，沒有經驗，不知如何採收。

直到日前，發現有裂果瓜出現，趕緊採收送3箱共逾20顆，每顆重1公斤多， 運送台北果菜市場，拍賣結果，價格讓他嚇一跳，不起眼的紅肉小西瓜，每公斤100多元，皮薄多汁瓜清脆，炎熱天氣超解暑，他打算明年春另覓基地栽種，期待量產建立品牌上市。

他表示，小西瓜是日本種苗株式會社推薦，想不到受消費者歡迎，本來是伴同網瓜種在溫室自己吃，竟拍賣得高價，盤商詢問、索貨不斷，可惜只種百來株，現在已經清園， 日本進口品種小西瓜，在台灣未取名，等待明年量產再命名。