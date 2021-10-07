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最早嘉義人骨骸出土 博愛社大顧問:疑為平埔族先祖

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市鐵路高架化工程2月在嘉北車站往南、鐵軌西側，發現「台斗坑遺址」文物，鐵道局委託台大人類學博士顏廷伃帶領考古團隊調查，至今開挖出土5具（3成人2小孩）先人骨骸。記者魯永明／翻攝
嘉義市鐵路高架化工程2月在嘉北車站往南、鐵軌西側，發現「台斗坑遺址」文物，鐵道局委託台大人類學博士顏廷伃帶領考古團隊調查，至今開挖出土5具（3成人2小孩）先人骨骸。記者魯永明／翻攝

嘉義市鐵路高架化工程2月在嘉北車站往南、鐵軌西側，發現「台斗坑遺址」文物，鐵道局委託台大人類學博士顏廷伃帶領考古團隊調查，至今開挖出土5具（3成人2小孩）先人骨骸，點交史前文化博物館南科考古館帶回調查，這是距今2500至2700年前，最早嘉義人骨骸出土，先人由來及遺址，引起外界好奇關切討論。

考古團隊說，開挖出土是聚落墓葬區，屬新石器時代晚期階段，嘉義「灰黑陶文化」遺址，由於這是嘉義遺址首次開挖出先人骨骸，最早嘉義人對考古很有價值，考古館與國外考古研究機構合作，做ＤＮＡ比對調查，需花費長時間。

嘉市博愛社區大學顧問蕭英偉，過去擔任社大主任，在文化部與文化局輔導下，與李孟哲、侯建全及林群桓等3位老師，針對後火車站後驛部落進行踏查，釐清大後驛社區歷史發展輪廓，2015年成立「後驛研究中心」，蕭英偉比對清朝古地圖，研判開挖出土骨骸是平埔族先祖。

蕭英偉說，當時市府辦鐵路高架化公聽會，他曾提醒後火車站鐵道區可能有先人遺址，宜早做調查規畫，避免施工發現停工，2009年市府進行先期交通運轉中心工程，就曾挖到大批無主骨骸，研判是清朝古戰場先人骨骸，鐵路高架化工程施工前，他們擔心開挖到遺址，如今果然挖到先人骨骸，這些骨骸與後火車站挖出不同年代，古地圖顯示當地平埔族是諸羅山社、牛稠溪社部落，後續待研究調查解答。

後驛原在古諸羅縣外，是不起眼村莊/聚落，1902年以來，後驛陸續匯集縱貫鐵路、阿里山林鐵、糖鐵及人力輕便車等「四鐵」。便捷交通要道，促進工商業發展，為因應人力需求，吸引許多沿海移工在後驛定居，有的遠從澎湖、雲林以及嘉縣沿海，共同構成複雜多元後驛社區文化。

嘉義市鐵路高架化工程2月在嘉北車站往南、鐵軌西側，發現「台斗坑遺址」文物，鐵道局委託台大人類學博士顏廷伃帶領考古團隊調查，至今開挖出土5具（3成人2小孩）先人骨骸。記者魯永明／翻攝
嘉義市鐵路高架化工程2月在嘉北車站往南、鐵軌西側，發現「台斗坑遺址」文物，鐵道局委託台大人類學博士顏廷伃帶領考古團隊調查，至今開挖出土5具（3成人2小孩）先人骨骸。記者魯永明／翻攝
嘉義市鐵路高架化工程2月在嘉北車站往南、鐵軌西側，發現「台斗坑遺址」文物，鐵道局委託台大人類學博士顏廷伃帶領考古團隊調查，至今開挖出土5具（3成人2小孩）先人骨骸。記者魯永明／翻攝
嘉義市鐵路高架化工程2月在嘉北車站往南、鐵軌西側，發現「台斗坑遺址」文物，鐵道局委託台大人類學博士顏廷伃帶領考古團隊調查，至今開挖出土5具（3成人2小孩）先人骨骸。記者魯永明／翻攝
嘉義市鐵路高架化工程2月在嘉北車站往南、鐵軌西側，發現「台斗坑遺址」文物，鐵道局委託台大人類學博士顏廷伃帶領考古團隊調查，至今開挖出土5具（3成人2小孩）先人骨骸。記者魯永明／翻攝
嘉義市鐵路高架化工程2月在嘉北車站往南、鐵軌西側，發現「台斗坑遺址」文物，鐵道局委託台大人類學博士顏廷伃帶領考古團隊調查，至今開挖出土5具（3成人2小孩）先人骨骸。記者魯永明／翻攝

遺址 考古 嘉義

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