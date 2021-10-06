嘉義市北港路、林森東及西路大刨鋪 兩條「門面」變身
嘉義市政府爭取前瞻計畫補助刨除路面重鋪，林森西路往東直到與嘉縣交界處，目前剩民生北路到忠孝路之間仍施工，預計本月底完成，另條為國道一號下嘉義交流道的北港路，最快11月中旬完工，此兩條分別為國道、鐵路車站進入嘉市的門面，市府表示，將迎接年底台灣設計展遊客。
北港路上次重鋪為2013年，車流量大又有大客車行走，林森東路及西路以往都採分段重鋪，約3年至8年沒重鋪，這次大規模「路平」，有市民說「滿有感，且雙向都做」。
市府工務處表示，林森西路從嘉雄陸橋下，往東直到林森東路與嘉縣竹崎鄉交界，總長5.3公里，獲營建署前瞻計畫核定4700萬元，其中中央補助8成多，上月中旬進場施工，自來水公司同時辦理管線汰換，大部分路段完工，現剩民生北路至忠孝路之間仍在換管線，之後市府會再進場刨鋪。
工務處指出，北港路從國一嘉義交流道起到世賢路口，總長3.4公里，前瞻計畫核定4580萬，中央也補助8成多，除了刨鋪路面，也考量路口愈大恐易車禍，將保福路、保福一路2處路口分隔島延伸，縮小路口；埤竹路口則增加左轉車道。
工務處也指，北港路進度近5成，考量通港橋段預計年底招標、改善排水斷面，大溪路到北社尾路段暫不重鋪。
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