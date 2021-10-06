快訊

嘉義縣79歲翁昏迷摩鐵不治 同房婦人：約來剪頭髮

鄭文燦為兒子減肥 卻害「他」差點被小英主席開除黨籍

嘉義市北港路、林森東及西路大刨鋪 兩條「門面」變身

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府爭取前瞻計畫補助，刨除重鋪林森東路等，圖為嘉義地檢署及嘉義地院前方已完工的情形。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府爭取前瞻計畫補助，刨除重鋪林森東路等，圖為嘉義地檢署及嘉義地院前方已完工的情形。記者林伯驊／攝影

嘉義市政府爭取前瞻計畫補助刨除路面重鋪，林森西路往東直到與嘉縣交界處，目前剩民生北路到忠孝路之間仍施工，預計本月底完成，另條為國道一號下嘉義交流道的北港路，最快11月中旬完工，此兩條分別為國道、鐵路車站進入嘉市的門面，市府表示，將迎接年底台灣設計展遊客。

北港路上次重鋪為2013年，車流量大又有大客車行走，林森東路及西路以往都採分段重鋪，約3年至8年沒重鋪，這次大規模「路平」，有市民說「滿有感，且雙向都做」。

市府工務處表示，林森西路從嘉雄陸橋下，往東直到林森東路與嘉縣竹崎鄉交界，總長5.3公里，獲營建署前瞻計畫核定4700萬元，其中中央補助8成多，上月中旬進場施工，自來水公司同時辦理管線汰換，大部分路段完工，現剩民生北路至忠孝路之間仍在換管線，之後市府會再進場刨鋪。

工務處指出，北港路從國一嘉義交流道起到世賢路口，總長3.4公里，前瞻計畫核定4580萬，中央也補助8成多，除了刨鋪路面，也考量路口愈大恐易車禍，將保福路、保福一路2處路口分隔島延伸，縮小路口；埤竹路口則增加左轉車道。

工務處也指，北港路進度近5成，考量通港橋段預計年底招標、改善排水斷面，大溪路到北社尾路段暫不重鋪。

嘉義市林森西路接近北興陸橋路段，已經完成路面重鋪的情形。圖／嘉義市政府提供
嘉義市林森西路接近北興陸橋路段，已經完成路面重鋪的情形。圖／嘉義市政府提供
嘉義市林森西路於嘉義火車站前的路段，已完成刨除重鋪的空拍照。圖／嘉義市政府提供
嘉義市林森西路於嘉義火車站前的路段，已完成刨除重鋪的空拍照。圖／嘉義市政府提供
嘉義市林森東路靠近興華中學附近路面重鋪完的情況。圖／嘉義市政府提供
嘉義市林森東路靠近興華中學附近路面重鋪完的情況。圖／嘉義市政府提供
嘉義市林森西路於嘉義火車站前的路段，已完成路面刨除重鋪。圖／嘉義市政府提供
嘉義市林森西路於嘉義火車站前的路段，已完成路面刨除重鋪。圖／嘉義市政府提供

北港 嘉義 國道

延伸閱讀

苗栗縣10處行人易肇事路口 交通部補助1120萬元改善

嘉義市2千元消費金比照消費券領取 10月底發放

配合基隆望海港自行車專用道 道路全面刨鋪煥然一新

麥當勞員工確診 北市府：生活單純疑慮不高

相關新聞

雲林首創旅外長者返鄉打疫苗服務 雙十連假開打500人

雲林縣政府首創提供旅外長者可在假日返鄉施打疫苗，衛生局今天表示有逾500位旅外長者預約，其中選擇至高鐵鄰近快打站者有百位...

嘉義市北港路、林森東及西路大刨鋪 兩條「門面」變身

嘉義市政府爭取前瞻計畫補助刨除路面重鋪，林森西路往東直到與嘉縣交界處，目前剩民生北路到忠孝路之間仍施工，預計本月底完成，...

原力重現！ 南市原住民族教育資源中心大變身

台南市政府去年編列300萬元，再爭取中央補助36.5萬元，改造原住民族教育資源中心環境，今天下午啟用。市長黃偉哲表示，修...

多一倍機會中大獎 台南觀光工廠推「抽獎序號雙倍送」

台南市擁有全台最多24家觀光工廠，為搶搭5倍券及秋冬旅遊新商機，觀光工廠紛紛推出豐富禮盒及超值優惠，更與台南購物節結合，...

支持青年回鄉創業 嘉縣府整合資源推「青年孵化讚」

嘉義縣政府為支持青年回鄉創業，推出「嘉義縣青年孵化讚」平台，整合產官學研資源，協助青年掌握創業資訊，提供育成團隊及業師輔...

影／網捕虱目魚群銀色魚身激水花 秋收肥美虱目魚壯觀

嘉義縣是全台虱目魚第三大產地，秋天收成季節，沿海布袋鎮是虱目魚故鄉，養殖漁民遵循傳統捕撈方法，先駕膠筏在魚塭快速繞駛，魚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。