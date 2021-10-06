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雲林首創旅外長者返鄉打疫苗服務 雙十連假開打500人
雲林縣政府首創提供旅外長者可在假日返鄉施打疫苗，衛生局今天表示有逾500位旅外長者預約，其中選擇至高鐵鄰近快打站者有百位，其他則將自行到假日施打站接種，預計10月9、10日及10月16、17日兩周末展開施打作業。
縣府日前接獲許多旅外民眾反映，部分縣市因疫苗數量不足，無法提供非在籍長者施打摩德納第2劑，縣長張麗善指示，由衛生局安排縣內20鄉鎮市共23家醫療院所提供假日接種服務，方便旅外民眾帶符合接種資格的父母返鄉打疫苗。
縣府表示，除此之外考量部分民眾無法返鄉停留太久，因此也與台大雲林分院合作，安排在鄰近高鐵站的台大雲林分院虎尾院區設置1處施打點，並有專車往返醫院與高鐵站接駁，便利有意返鄉施打莫德納第2劑的70歲以上長者搭乘。
另衛生局也提醒，COVID-19公費疫苗預約平台第11期規畫提供AZ疫苗第2劑及BNT疫苗第1劑接種，已上網預約接種第2劑AZ疫苗，及意願登記選擇BNT疫苗者，記得在10月11日上午10點起，至13日中午12點止再次上網選定接種地點及時間，施打期間為本月15日至21日。
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