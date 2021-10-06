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原力重現！ 南市原住民族教育資源中心大變身

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市原住民族教育資源中心經改造後今天下午啟用。記者鄭惠仁／攝影
台南市原住民族教育資源中心經改造後今天下午啟用。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府去年編列300萬元，再爭取中央補助36.5萬元，改造原住民族教育資源中心環境，今天下午啟用。市長黃偉哲表示，修建工程以原住民族各族圖騰為主軸，透過馬賽克磚拼出各族圖騰的台灣地圖，置於原民中心所在建築物的外觀，匠心別具。

南市原住民洄瀾舞集排灣舞聚La la yi唱跳族舞、口埤實小學生傳唱西拉雅族歌謠以及阿美族長老祈福下，歡慶原民教育資源中心教室嶄新啟用。

教育局長鄭新輝表示，德高國小內的原住民族教育資源中心，原僅以1間空餘教室，做為行政辦公室。為提供更多元服務，落實原住民教育主流化，進行活化工程，設置遠距教學教室，在停課不停學期間，發揮線上直播教學功能，讓族語老師與學生互動教學族語；集思研習教室提供有關原住民族教育研習或族語教師進修研習的場地，為語言與文化提升的共學場域；樂舞創藝教室則提供原民音樂練習與舞蹈訓練場地，做為文化與自信的展現的傳承舞台。

原住民族教育資源中心主任陳威介說，原民教育資源中心轉化既有學習場域，讓空間變得更有趣，每一樓梯轉角、牆面、研習教室或教學空間，都可見不同材質所做成的各原民族裝置藝術品，處處都是原住民族文化場域。

這次增加學習空間，加入原住民神話故事，例如：集思研習教室內有排灣族孔雀王子的神珠、泰雅族希利克鳥、布農族和百步蛇的約定、卑南族風箏救人、賽德克族變成猴子的人、達悟族飛魚之神、卡那卡那富族等各族神話故事，相信能讓教師或學生能更了解原住民文化。

原住民 遠距教學 直播 台南

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