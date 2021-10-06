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多一倍機會中大獎 台南觀光工廠推「抽獎序號雙倍送」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市經發局推出到觀光工廠消費可參加台南購物節「抽獎序號雙倍送」活動。圖／經發局提供
台南市經發局推出到觀光工廠消費可參加台南購物節「抽獎序號雙倍送」活動。圖／經發局提供

台南市擁有全台最多24家觀光工廠，為搶搭5倍券及秋冬旅遊新商機，觀光工廠紛紛推出豐富禮盒及超值優惠，更與台南購物節結合，到觀光工廠消費可參加台南購物節「抽獎序號雙倍送」活動，消費100元就可以加碼獲得2組抽獎號，滿200可獲得4組抽獎序號，買越多中獎機會雙倍多，有機會抽中800萬全新豪宅、Lexus油電車、宏佳騰智慧電車等多項大奬。

台南市經發局表示，疫情趨緩，沉寂許久的國內觀光已逐漸回溫，全台也即將迎來振興5倍券消費熱潮。觀光工廠一直以來是台南知名的觀光地標，也是親子旅遊人氣地點，觀光工廠各式DIY及互動體驗區今年秋冬季更搭配台南購物節、振興5倍券等活動，推出各式優惠活動及好康禮盒，讓遊客前往觀光工廠除了吃好玩好、更能買好、補好，滿載而歸！

經發局陳凱凌局長說，觀光工廠優惠如「虹泰水凝膠世界」消費滿3000元即贈水凝膠冷熱敷包超實用；「奇美食品幸福工廠」推出5倍券，5好康及10月限定DIY蛋糕搶搭5倍券商機；「立康中草藥產業文化館」推出陳美鳳代言益菌多優惠組合活動；「隆田觀光酒廠」龍鳳酒及鹿茸酒為冬季進補料理酒首選；「黑橋牌香腸博物館」零嘴系列任選2件88折等，觀光工廠嘉年華及各項優惠請至台南市觀光工廠網站或至各家觀光工廠網頁、FB查詢！

觀光工廠 台南

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