支持青年回鄉創業 嘉縣府整合資源推「青年孵化讚」

嘉義縣政府為支持青年回鄉創業，推出「嘉義縣青年孵化讚」平台，整合產官學研資源，協助青年掌握創業資訊，提供育成團隊及業師輔導諮詢，建構線上線下虛實整合的青年創業一站式平台服務，今舉辦啟動儀式，縣長翁章梁表示，嘉縣正轉型農工大縣，年輕人創業最有機會。

翁章梁今天宣布同步啟動110年「青年創新創業獎勵補助計畫」，分為「創業圓夢」、「創業啟動」及「經營優化」三類，每案最高補助40萬元，歡迎20至45歲青年踴躍申請，計畫即日起開始受理申請至11月30日止。

翁章梁說，創業重點在展現創意，並能改善經濟生活，不斷累積資本投入創業，讓自己的事業越來越大，不只是金錢，更是對於自己事業和能力的肯定，嘉義縣引入科學園區，慢慢轉型成農工大縣，新興的過程中年輕人(創業)最有機會，因為其他地方已經飽和，透過平台業師線上輔導，包含相關補助方案，希望年輕人在嘉義創業成功，累積未來經驗。

嘉義縣新創協會理事長袁敬韋說，嘉義縣土地資源取得容易，相較中北部房屋每月動輒上萬房租，更容易吸引外地企業投資或青年返鄉，如今網路發達，他相當看好嘉義縣未來發展。