支持青年回鄉創業 嘉縣府整合資源推「青年孵化讚」
嘉義縣政府為支持青年回鄉創業，推出「嘉義縣青年孵化讚」平台，整合產官學研資源，協助青年掌握創業資訊，提供育成團隊及業師輔導諮詢，建構線上線下虛實整合的青年創業一站式平台服務，今舉辦啟動儀式，縣長翁章梁表示，嘉縣正轉型農工大縣，年輕人創業最有機會。
翁章梁今天宣布同步啟動110年「青年創新創業獎勵補助計畫」，分為「創業圓夢」、「創業啟動」及「經營優化」三類，每案最高補助40萬元，歡迎20至45歲青年踴躍申請，計畫即日起開始受理申請至11月30日止。
翁章梁說，創業重點在展現創意，並能改善經濟生活，不斷累積資本投入創業，讓自己的事業越來越大，不只是金錢，更是對於自己事業和能力的肯定，嘉義縣引入科學園區，慢慢轉型成農工大縣，新興的過程中年輕人(創業)最有機會，因為其他地方已經飽和，透過平台業師線上輔導，包含相關補助方案，希望年輕人在嘉義創業成功，累積未來經驗。
嘉義縣新創協會理事長袁敬韋說，嘉義縣土地資源取得容易，相較中北部房屋每月動輒上萬房租，更容易吸引外地企業投資或青年返鄉，如今網路發達，他相當看好嘉義縣未來發展。
嘉縣勞工暨青年發展處長陳奕翰表示，「嘉義縣青年孵化讚」，提供政府計畫與資金貸款等各種創業相關資訊，也提供輔導及諮詢服務，協助青年解決各種創業問題。不論是返鄉創業或是對地方有想法的青年都可善用平台獲取所需資源及最新訊息。
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