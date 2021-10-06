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雲縣首座國產雜糧產區落成 不忘本力推食農教育

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣第1座國產雜糧產區「石廟雜糧生產合作社」加工廠房今天在斗南鎮落成。記者陳苡葳／攝影
雲林縣第1座國產雜糧產區「石廟雜糧生產合作社」加工廠房今天在斗南鎮落成。記者陳苡葳／攝影

農糧署推動國產雜糧產業，今天在雲林縣斗南鎮設立縣內第1座產區「石廟雜糧生產合作社」，該社契作大豆面積達70公頃，專門生產具產銷履歷的豆製品，今再打造符合食安衛生標準豆皮加工廠，已通過HACCP、ISO22000等國際雙認證，預計11月啟運，後續將納進全台雜糧參觀經典旅遊路線，發展食農教育。

農糧署長胡忠一、中區分署長姚士源、縣府農業處長吳芳銘等人，今天出席石廟雜糧生產合作社加工廠啟用典禮，並參觀產線及作業動線。

胡忠一表示，為提高國產雜糧自給率，農糧署推動「雜糧為主、水稻為輔」的輪作生產模式，近4年來輔導54個集團產區朝國產雜糧產業發展。

農業處表示，這2年受疫情影響，國際運費上漲、生產成本增加，國產雜糧競爭力上升，是攻占市場的好時機。

吳芳銘說，該社會員達31人，除以雲嘉為主要契作產區，也擴及桃園地區農民，上下皆循「集團式栽培管理」，包辦非基因改造大豆等雜糧生產、加工及銷售業務，產程安心，品質也有保證。

石廟雜糧生產合作社理事主席沈泓志說，加工廠房面積約1600多平方公尺，主要設置豆包及豆皮生產設備，將持續引進設備，推陳出新更多樣化的豆製食品或飲品，最快11月初上線量產，並於年底前收成完畢今年的二期作，預估數量每公頃約2500公斤。

沈泓志表示，加工廠產線每日大豆使用量約1.5公噸，產線滿載至多可達3.5公噸，廠房接續將申請「產銷履歷加工驗證」，提供消費者完整又安全的溯源豆製加工產品。

胡忠一表示，農糧署持續媒合行銷，搭配現下推出的10條雜糧參訪經典旅遊路線，將該社納入一員，擬再串接斗南鎮其他主要作物，開發新景點，拓展專屬當地的參訪踩線團。

農糧署長胡忠一（左六）等多位官員及地方人士，今天出席石廟雜糧生產合作社加工廠落成典禮。記者陳苡葳／攝影
農糧署長胡忠一（左六）等多位官員及地方人士，今天出席石廟雜糧生產合作社加工廠落成典禮。記者陳苡葳／攝影
農糧署長胡忠一（前左四）等人今天出席石廟雜糧生產合作社加工廠落成典禮，並參觀產線及作業動線。圖／農糧署中區分署提供
農糧署長胡忠一（前左四）等人今天出席石廟雜糧生產合作社加工廠落成典禮，並參觀產線及作業動線。圖／農糧署中區分署提供

農糧署 生產合作社 吳芳銘 雲林

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