台南30多家KTV業者申請復業 經發局將加強防疫稽查

中央流行疫情指揮中心宣布本月5日起有條件開放電子遊戲場所及資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所、視聽歌唱場所、桌遊、麻將休閒館營業場所，台南市經發局表示昨天已有20多家業者，今天也有10多家業者來申請復業，市長黃偉哲指示為協助配合防疫政策停止營業的業者申請復業，市府團隊業者申請案件務必全力加速審查，儘速核准業者復業。

經發局指出，疫情期間業者都苦哈哈，昨天20多家業者拿著申請書在現場等復業核准，包括知名的好樂迪、錢櫃、賓士、萬象等都已快速核給復業計可，但同時也呼籲業者要依規定做好防疫措施外，近日內將由市府相關單位進行輔導、稽查，若有違反防疫規定，將移請相關單位依傳染病防治法相關規定裁罰。

經發局長陳凱凌表示，市府配合中央流行疫情指揮中心防疫管理措施規定，視聽歌唱場所（自助式KTV及電話亭KTV）及錄影節目帶播映場所(MTV)均要向市府申請復業，須經審查核准才能復業。