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台南畜牧肥水施灌筍田 甘甜、爽脆綠竹筍產量增1成

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局推廣農田使用畜牧肥水，竹筍田收成增加1成。圖／南市環保局提供
台南市環保局推廣農田使用畜牧肥水，竹筍田收成增加1成。圖／南市環保局提供

台南市推動「畜牧糞尿回收再利用」，鼓勵農友使用發酵後的豬糞水，關廟區曹姓筍農去年首次在竹筍園施灌畜牧肥水，1年下來每公頃減少近2萬元化肥費用支出，產量增加1成，栽植出來的綠竹筍甘甜、爽脆，品質更勝以往。

曹姓農友說，長期施用化學肥料，土壤容易酸化、變硬，會逐漸失去地力，近年來開始思考朝友善農法耕種發展。去年參加環保局的畜牧肥水再利用宣導後加入，在環保局輔導與媒合下與鄰近養豬場合作，將初步處理過的畜牧肥水引家筍園，除了化學肥的費用支出減少，綠竹筍產量增加1成約5萬元的產值。

環保局指出，與曹姓筍農合作的養豬場飼養700餘頭豬隻，業者將經廢水處理設備初期處理的畜牧肥水，以管線引入曹姓農友的筍田及鄰近的些許鳳梨田，1年施灌量約3380噸 (占總廢水6成以上)，施灌的面積約1.37公頃，不僅減少廢水處理設備的操作負擔，也省了電費及水汙染防治費。

南市推動「畜牧糞尿回收再利用」至今年8月已有190家畜牧場加入，合作的農友約200名，總施灌量1年76萬公噸，施灌農地面積235公頃。施灌的作物有文旦、火龍果、芭樂、綠竹筍、飼料玉米、狼尾草等。諮詢專線06-6564897。

養豬場 台南 火龍果

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