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單親媽從門外漢變網路行銷美編高手 職訓助她重返職場

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
單親媽媽陳惠燕參加勞動部職前訓練順利開啟中年新職涯。圖／雲嘉南分署提供
單親媽媽陳惠燕參加勞動部職前訓練順利開啟中年新職涯。圖／雲嘉南分署提供

45歲單親媽媽陳惠燕獨力撫養2個小孩，面臨求職不順，認為網路行銷是當今趨勢，參加勞動部委外的網路行銷設計課程，在超過300小時的專業訓練下，讓她從原本的門外漢變成處理美編行銷的好手，順利進入台灣護家協會擔任設計人員，順利開啟中年新職涯，她感恩地說「有穩定工作真好」，

陳惠燕大學畢業後長年旅居委內瑞拉，前年因委國動盪，毅然決定帶著2個孩子回台定居，為了養家，陳惠燕陸續投了十幾封履歷找工作，但都沒有消息，面臨求職不順困境，偶然看到勞動部雲嘉南分署委外單位開辦「網路行銷素材設計課程」，心想網路行銷是現今趨勢，就毅然報名從頭學起。

「不試怎知沒機會？」陳惠燕說，2個多月的密集課程，學習由淺入深，認識網路行銷、品牌形象建立、商業攝影、修圖及影片剪輯等專業，符合現今工作所需技能，她也鼓勵想重回職場的朋友，試著脫離舒適圈，不要自我設限，有機會就把握，總會有想像不到的結果。

台灣護家協會執行長林志忠說，惠燕大學有社工背景，長年待在國外，有國際觀，近日也將她調整職務，負責行銷企劃、社群媒體經營維護、協會刊物撰稿等工作，未來會培訓她成為協會幹部，讓她發揮更大價值，幫助更多人。

「以前學什麼沒關係，都可透過職訓學第二專長」，勞動部雲嘉南分署長劉邦棟說，分署依產業需求及就業趨勢每年與轄區近40家委外單位合作開辦上百門職前訓練課程，學員的就業率普遍超過8成以上，學費部分勞動部負擔8成至全額補助，呼籲民眾可利用政府資源學習市場上較缺工或較不易取代的職類技術，提升職場競爭力。

雲嘉南分署10-12月委外職前訓練課程有智慧機械製圖班、多媒體影像素材設計班、模板工程暨裝潢木工班、銀髮產業健康促進暨延緩失能培訓班、行動時尚剪燙染彩妝造型暨速剪培訓班等38種課程陸續開班中，詳情可上台灣就業通或雲嘉南分署官網查詢，或撥06-6985945轉1401-1403。

陳惠燕（左）工作表現優異，台灣護家協會執行長林志忠（右）肯定。圖／雲嘉南分署提供
陳惠燕（左）工作表現優異，台灣護家協會執行長林志忠（右）肯定。圖／雲嘉南分署提供

勞動部

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