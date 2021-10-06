台南北安商業區市地重劃動土 113年完工啟用

台南市安南區北安商業區市地重劃工程今天動土開工，將建構公共設施及共同管道系統，創造商業投資的都市空間，預定民國113年完工啟用。

台南市長黃偉哲今天主持台南市安南區北安商業區市地重劃工程動土開工，他表示，安南區是台南市第二大行政區，人口成長非常快速，北安商業區市地重劃工程將牽動安南區建設，也是台南市整體規劃與未來發展非常重要的重劃工程指標。

台南市政府地政局表示，北安商業區市地重劃工程開發面積37.17公頃，位於安南區東南側，現況多是魚塭養殖，重劃後可提供商業區建築用地22.11公頃，公共設施用地15.06公頃，包含公園、停車場及廣場等。

北安商業區市地重劃工程是市地重劃首次納入特色公園設計的開發區，將建構「公AN29-1草湖寮地景公園」及「公AN29-2台江地景公園」，以打造全齡化及多元化使用者共同休憩場所，且兼具滯洪空間，蓄水容量約15萬公噸，並設置抽水站，以改善重劃區及鄰近的理想社區、北安路2段周遭易淹水問題。

市府表示，北安商業區市地重劃工程透過點、線、面整體規劃，串連公園各街角廣場、遊戲場、滯洪池步道，並配合北側草湖重劃區整體景觀設計，延續公園道至鹽水溪排水，以區內十字公園道為主軸，形成大型開放空間與綠蔭形象，更運用道路旁自行車道延伸既有區外山海圳綠道，可望成為都市大型休閒活動據點。