6年前賴清德協助修繕房舍 陽光青少年又面臨搬遷流浪

台南市陽光真愛青少年關懷協會成立12年，多數時間都在搬家流浪，6年前由當時的新化區長鄭道立引薦林姓屋主提供現址租借做為推動兒童及青少年服務的辦公室，因房舍漏水嚴重極待修繕，當時的台南市長賴清德也出手相助，由勞工局與工會行善團進行整修，日前林姓地主告知租約期已滿，將收回房子另有用途，明年3月前必須找到新的處所。

陽光真愛青少年關懷協會表示，為了永續照顧需要的照顧的孩子，協會一直想要有個自己的家，在新化地區照顧當地以至於整個台南市的青少年及兒童，6年來募到180餘萬元，在土地及房價高漲下，距離購買一個會所仍有相當的距離，希望各界能協助早日建立自己的「陽光家園」；或是公家機關閒置的廳舍及新化果菜市場遷建後舊址未來的規畫，能夠有弱勢兒童及青少年的空間。

協會原以服務非行少年為主，以家庭的輔導模式來引導青少年重新適應社會。後由總幹事許素芬（口埤基督長老教會原牧師娘，孩子跟家長皆稱為牧師娘）受到相鄰口埤國小家長所託，成立課後照顧陪讀班，目前仍有老師到口埤國小服務。

陽光真愛推動的課後照顧班，發現競爭較為薄弱的國小生，進入到學業壓力強大的國中時期，因無法適應緊湊的學習步調，而大部分孩子則以逃避的方式來面對，導致青少年誤入歧途。協會在2013年將課後照顧由口埤開拓至新化市區，從新化神的教會到民房作為課輔使用，後來搬到新化國小旁的現址，因空間大才讓課後照顧更為順利。

目前協會開辦陽光課照班兼晚餐，已服務過百位新化地區國小、國中及高中的學生，最初所照顧的兒童目前也已經讀大學二年級；同時成立「下課後樂團」及周三晚上烘焙教室，讓孩子學習到多元技能，陽光下課後樂團迄今已成立三軍。