提高老人參與社區活動費 翁章梁送敬老金宣布加碼福利

嘉義縣老人突破10萬人，老化比例逾20%，全國居冠，縣長翁章梁上午到六腳灣北活動中心，關心重陽敬老禮金發放情形，宣布明年提高65歲以上長輩，加入社區發展協會或老人團體服務活動費，由目前每人每年240元提高到360元。

縣府為鼓勵社區投入老人福利服務，凡設籍當地並加入社區發展協會或老人團體的65歲以上長輩，縣府每年每人補助240元服務活動費，補助敬老餐會、長青運動會、才藝競賽等社區活動。

今年遭疫情，老人活動停擺，物價上漲，翁章梁衡量財政，寬列預算，提出明年1月1日起活動費提高到360元，提案將送議會審查，盼長輩多多參與社區，交流感情，受疫情影響，縣府修訂今年活動預算可以保留到明年使用。

翁章梁上午與副議長陳怡岳、六腳鄉長陳川崎、縣議員黃鉦凱，前往六腳灣北活動中心關心敬老禮金發放，當場宣布提高活動費好消息，允諾會極力爭取議會通過審查，給社區更多經費，為老人福利打拚。