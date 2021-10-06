台南水道博物館館慶 多場館合推知性活動

擁有99年歷史的台南山上花園水道博物館，經封閉、整修後於2019年重新對外開放，將於今年的國慶日連假慶祝開館2週年，串聯台南山區文化場館推出知性活動及藝文展演。

台南市政府文化局今天透過新聞稿指出，為改善台南地區民生用水品質在1922年啟用的台南水道，於1982年功成身退後閒置，直到2011年開始修復，並於2019年10月10日以台南山上花園水道博物館面貌重新開放，成為台南新興景點。

文化局指出，山上花園水道博物館與南瀛天文館、南科考古館、左鎮化石園區、樹谷生活科學園區組成台南市區域博物館創新發展協作平台，因地理位置接近，加上各具專業特色，透過跨館合作方式，成功打開知名度。

文化局指出，水道博物館將於9日至11日舉辦為期3天的館慶活動，參與平台的各博物館由自身專業領域出發，配合設計各種益智闖關遊戲，除了關卡本身富有挑戰與趣味性外，只要達到一定過關數還可擁有抽獎資格。

文化局指出，9日下午結合台南國際音樂節，將於山上水道博物館推出「雙子二重奏」演出；10日則由「豆子劇團」在上午與下午各帶來1場穿越時空的互動式歷史劇場，將水道博物館的前世今生，藉由生動活潑的小短劇與民眾進行互動，拉進博物館與民眾距離。