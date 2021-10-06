曾文水庫特定區計畫第1階段完成 水庫專用區近1950公頃

為有效提升曾文水庫常態供水能力及確保上游集水區環境保育，營建署城鄉發展分署依穩定供水計畫提報「曾文南化烏山頭水庫集水區土地合理利用規畫實施計畫」核定後，台南市都發局及嘉義縣政府配合辦理「曾文水庫特定區計畫（第4次通盤檢討）」都市計畫變更作業，已完成第1階段並發布實施，共畫設1949.7公頃水庫專用區。

台南市都發局長莊德樑表示，第1階段發布42案，主要是涉及水庫治理、穩定供水及都市計畫圖重製等變更內容，這次相關檢討成果共畫設1949.7公頃水庫專用區；另配合曾文南化聯通管工程，規畫設置供水豎井、調整池、水管橋等水利建造物，將曾文水庫特定區內所需用地範圍，變更為水利設施用地。

也依水庫集水區（供家用或供公共給水）、飲用水水源水質保護區、特定水土保持區、森林（國有林事業區、保安林、大專院校實驗林、林業試驗林地等森林地區）等與水資源保育直接相關規定，經圖資套繪及分析檢討後，共劃設約2418公頃保護區。

曾文水庫特定區計畫於民國67年發布實施，現況地形已有變遷，且書圖老舊與精度差，常有圖、地不符情形而影響計畫執行及民眾權益。都發局表示，這次以比例尺5千分之1重製計畫圖，並同步檢討毗鄰的楠西都市計畫及大埔都市計畫（嘉義縣轄內）邊界範圍未重合處，進行都市計畫縫合及開合邊界處理。

「變更曾文水庫特定區主要計畫（第4次通盤檢討）（第1階段配合水庫治理計畫及穩定供水暨都市計畫圖重製）案」相關發布實施計畫書圖刊載於市府全球資訊網首頁的「市政公告」，以及市府都市發展局網站首頁的「最新公告」供公眾查閱。