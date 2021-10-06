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失智老人快速增加 麥寮扶輪社請專家教導防治
依據國際失智症協會（ADI）2019 年全球失智症報告，估計全球有超過 5 千萬名失智者，到 2050 年預計將成長至1億5千2百萬人，即每三秒就有一人罹患失智症；截至108年12月，雲林縣65歲以上人口為126159人，預估失智人口為8%，推估雲林縣失智人口達10093人。
失智人口成長速度驚人，雲林縣麥寮扶輪社結合麥寮鄉公所、救國團真善美聯誼會、麥寮團委會，今天在麥寮倖凰堂廣場辦理「守護記憶樂活台灣」，加強防護銀髮族失智增加，並學習如何適應環境變遷，營造成熟的老年化社會。
旺居錦城建設、台西分局、若瑟醫院、旭邦不動產、旭邦兒童棋院、雲林莊氏宗親會、台中綠漾小舖、麥寮老人會、雲林縣復健青年協進會及吳宗典服務團隊也共襄盛舉，贊助酒精消毒水、紫雲膏、護目鏡、止癢膏等，並號召麥寮鄉阿公、阿嬤熱情參與。
除教老人家帶動跳，手指操、肌耐力遊戲及認知團康遊戲，並邀請若瑟醫院護理長陳美蓉暢談失智症衛教宣導，增進預防失智能力，提供家庭早發現早治療，讓長者保持靈活腦力，透過認知遊戲及肌耐力比賽遊戲強健體力。台西分局也為老人家「指紋捺印」建檔，預防走失。
麥寮扶輪社長林坤成及救國團真善聯誼會長莊美玲表示，失智症人口急速成長是全球共同面臨的問題，患者躁動令照顧者身心疲憊與受挫。這次活動加深民眾對失智症認識與關懷，意義非凡。
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