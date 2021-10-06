見證台灣外貿史 台南原德商東興洋行修復再營運

台南市安平區東興洋行是德商在台灣設立8處洋行中碩果僅存者，歷史逾100年，經過2年維修，市府委外經營，今天對外營運，讓人見證安平地貌變化及台灣外貿史。

位於台南市安平舊城區的「原德商東興洋行」，名列台南市定古蹟，是一座獨特閩洋混合式屋舍，有著閩南式構造的戧角屋頂，屋簷以尺磚收邊，正立面紅磚拱圈及屋頂煙囪是歐式建築風格，是德商在台灣設立8處洋行中碩果僅存者，歷史逾100年。

台南市政府文化局考證，「原德商東興洋行」由德國商人東興（Julius Mannich）和彼得森（J.Peterson）成立，確切年代不明，但在1880年海關報告中已有東興洋行的存在。

當時東興洋行主要業務是經營糖與樟腦的出口，也代理輪船運輸業務；日治時期因鴉片、樟腦等被收為專賣，洋行營業額不如往日，只能結束營業，洋行建築由日本政府接管，明治34年（1901年）設立為台南廳安平支廳，大正9年（1920年）改設為台南警察署安平出張所。

東興洋行建築特色鮮明，內部兩大主間還設有壁爐，質樸的陳舊感彌足珍貴，台灣大河劇「斯卡羅」也曾在東興洋行取景拍攝。

東興洋行2016年因0206強震造成柱子傾斜，2017年展開修復，直到2019年完工，市府委外經營，卻又遇上COVID-19（2019冠狀病毒疾病），遲到今日才正式對外營運。

東興洋行經營團隊將內部空間打造為海洋生態咖啡館「OCEAN‧SPACE」，台南市長黃偉哲今天也參加開幕儀式，他表示，台南即將迎接建城400年，市府更致力於古蹟修復及活化，東興洋行修復後再開幕，讓遊客體驗安平豐富的文化資源。

東興洋行興建時臨台南運河沿岸，現今地貌改變已不見運河，卻見證安平地貌的變遷及台灣外貿史，舊有風華令人緬懷。